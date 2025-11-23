Doliu în sportul mondial. Fostul star din NBA a decedat la numai 54 de ani

ADVERTISEMENT

nu sunt nici ei feriți de momentele neprevăzute ale vieții, iar Rodney Rogers a simțit asta pe pielea lui, după un accident de motocicletă ce l-a lăsat paralizat, în 2008.

Doliu în NBA. Jucătorul a murit la doar 54 de ani

Americanul a trăit în scaun cu rotile în ultimii 17 ani și urmărea cu interes ceea ce se întâmplă în NBA, acolo unde a fost jucător pentru 12 sezoane. În 2005 a agățat ghetele-n cui, după ce a evoluat pentru mai multe echipe importante, precum Boston Celtics, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers sau New Jersey Nets.

ADVERTISEMENT

„Familia NBA este foarte întristată de vestea dispariției lui Rodney Rogers. Rodney a fost ‘6th man of the year’ (n.r. cea mai bună rezervă din ligă) când juca pentru Phoenix Suns și un jucător iubit de colegii săi în cariera de 12 ani pe care a avut-o. O să fie amintit nu doar pentru ce a reușit pe teren, ci și pentru ce a făcut în afara lui”, au scris cei de la NBA.

NBA oferă pensie jucătorilor retrași

Pentru a-i ajuta pe sportivii retrași, oferă un plan de pensie dedicat acestora, denumit “National Basketball Association Players’ Pension Plan”. Acesta le permite foștilor jucători să primească plăți lunare pe viață, înce­pând de la vârsta minimă de 45 de ani (pentru pensie anticipată), dar cu un beneficiu mai mare dacă aștepți până la 62 de ani, momentul de “Normal Retirement”.

ADVERTISEMENT

Beneficiul depinde de anii de serviciu în ligă: un jucător trebuie să aibă cel puțin 3 ani pentru a se califica, iar cine a jucat 10 ani sau mai mult obține cea mai mare pensie. Pe lângă pensia propriu-zisă, foștii jucători primesc și alte beneficii semnificative. De exemplu, jucătorii cu cel puțin trei ani de serviciu pot beneficia de asigurare de sănătate pe viață, iar cei cu 10 ani sau mai mult pot include și soția și copiii.