Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul care a participat de 8 ori la Jocurile Olimpice!

Începutul de an vine cu o veste teribilă pentru luptele din țara noastră, după ce marele antrenor Ioan Crâsnic a murit. Acesta a fost o adevărată legendă pentru sportul românesc.

A murit un celebru antrenor român

Născut la Caraș Severin, Ioan Crâsnic a început luptele la Timișoara și a câștigat primul titlu de campion național în 1949. Însă, renumele și l-a câștigat ca antrenor, fiind coordonatorul loturile naționale de lupte libere și greco-romane ale României la nu mai puțin de 8 ediții ale Jocurilor Olimpice.

”Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte.

A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant. Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox.

Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând din 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”, a anunțat Federația Română de Lupte, pe contul de Facebook.

De ce nu a ajuns ca sportiv la Jocurile Olimpice

În ciuda faptului că s-a pensionat în 1995, Ioan Crâsnic nu a putut să stea departe de lumea sportului și a preluat lotul național al Marocului. Alături de sportivii africani a fost prezent la Jocurile Olimpice din 1996.

”Nu am ajuns la Olimpiadă ca sportiv din cauza politicii unor membri ai familiei mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport! I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici.

Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, ‘Piticu’ și ‘Martin’ cel mare. Erau prieteni foarte buni, mai făceau și glume, dar când era de treabă, gata! Când spuneam că trebuie să facă ceva, aia făceau. Erau talentați, dar și munceau mult!”, declara Crâsnic pentru gsp.ro, în vara anului 2024.

Tragedii din sportul românesc

