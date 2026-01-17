Sport

Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul care a participat de 8 ori la Jocurile Olimpice!

O nouă tragedie s-a abătut asupra sportului românesc. Unul dintre antrenorii de legendă, prezent la 8 ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit la vârsta de 96 de ani.
Traian Terzian
17.01.2026 | 18:35
Doliu in sportul romanesc A murit antrenorul care a participat de 8 ori la Jocurile Olimpice
Un mare antrenor al sportului românesc a murit. Sursă foto: Facebook Federatia Romana de Lupte (FRL)
ADVERTISEMENT

Începutul de an vine cu o veste teribilă pentru luptele din țara noastră, după ce marele antrenor Ioan Crâsnic a murit. Acesta a fost o adevărată legendă pentru sportul românesc.

A murit un celebru antrenor român

Născut la Caraș Severin, Ioan Crâsnic a început luptele la Timișoara și a câștigat primul titlu de campion național în 1949. Însă, renumele și l-a câștigat ca antrenor, fiind coordonatorul loturile naționale de lupte libere și greco-romane ale României la nu mai puțin de 8 ediții ale Jocurilor Olimpice.

ADVERTISEMENT

”Federația Română de Lupte anunță cu profund regret trecerea în neființă a Maestrului Crâsnic Ioan, antrenor emerit, care timp de peste 30 de ani a activat ca antrenor al Lotului Național în cadrul Federației Române de Lupte.

A fost un adevărat promotor al luptelor libere și un mentor pentru generații de sportivi, aducând luptelor din România un palmares impresionant. Înmormântarea va avea loc duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Ortodox.

ADVERTISEMENT
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela...
Digi24.ro
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull

Corpul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox începând din 17 ianuarie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei si apropiaților!”, a anunțat Federația Română de Lupte, pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA:...
Digisport.ro
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”

De ce nu a ajuns ca sportiv la Jocurile Olimpice

În ciuda faptului că s-a pensionat în 1995, Ioan Crâsnic nu a putut să stea departe de lumea sportului și a preluat lotul național al Marocului. Alături de sportivii africani a fost prezent la Jocurile Olimpice din 1996.

ADVERTISEMENT

”Nu am ajuns la Olimpiadă ca sportiv din cauza politicii unor membri ai familiei mele, care erau împotriva regimului de atunci. Eu nu făceam politică, doar sport! I-am cunoscut pe toți marii luptători ai României, i-am pregătit pe toți campionii olimpici.

Dar cei mai talentați au fost Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu, ‘Piticu’ și ‘Martin’ cel mare. Erau prieteni foarte buni, mai făceau și glume, dar când era de treabă, gata! Când spuneam că trebuie să facă ceva, aia făceau. Erau talentați, dar și munceau mult!”, declara Crâsnic pentru gsp.ro, în vara anului 2024.

Tragedii din sportul românesc

Moartea legendarului Ioan Crâsnic vine la mai puțin de două săptămâni după decesul lui Vasile Constantin, cel care a îngrijit gazonul stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești în ultimele două decenii.

La finalul anului trecut, a murit fostul fotbalist Lazăr Pârvu, remarcat la Dinamo și care a scris istorie pentru UTA în marea echipă a ”Bătrânei Doamne, lăsând în urma sa multe amintiri frumoase.

Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Încă doi-trei jucători, așteptăm să...
Fanatik
Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Încă doi-trei jucători, așteptăm să se finalizeze”. Mesaj pentru Cîrjan. Video
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București
Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump!...
Fanatik
Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump! Deciziile președintelui american care pot arunca în aer totul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Nicolae Stanciu l-a sunat pe fostul său patron și i-a spus că vrea...
iamsport.ro
Nicolae Stanciu l-a sunat pe fostul său patron și i-a spus că vrea să semneze cu Rapid: 'Era de acord să vină pe un salariu mai mic decât la Genoa! Am vorbit și cu Burleanu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!