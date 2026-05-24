Doliu în sportul românesc! A murit antrenorul cu două trofee europene în palmares

Fostul handbalist și antrenor Ion Gherhard a murit la vârsta de 84 de ani. Tehnicianul are un palmares extraordinar, reușind să câștige două trofee europene alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989, având succes și pe plan intern, atât în handbalul masculin, cât și în cel feminin.

Fostul mare antrenor Ion Gherhard a murit la vârsta de 84 de ani. Care a fost cauza decesului

Decesul lui Ion Gherhard a fost anunțat duminică, 24 mai. „Următoarea aniversare va fi Acolo Sus, în Ceruri. Drum lin, dragul nostru unchi, RESPECT pentru tot ce ai fost și ai făcut! Te vom iubi veșnic! Antrenor emerit, OM cum rar am întâlnit! Fratele mamei mele, singurul meu unchi din partea ei…

Condoleanțe tuturor membrilor familiei, prietenilor lui (mulți de tot), tuturor celor care l-ați apreciat și iubit! Dumnezeu să odihnească în pace!”, a transmis nepoata sa, Camelia Gerhardt, pe . Și clubul Minaur Baia Mare a oferit o reacție pe : „Clubul Sportiv Minaur Baia Mare își exprimă profundul regret la trecerea în neființă a profesorului Ion Gherhard, unul dintre numele importante ale handbalului românesc.

Un antrenor de excepție, un mentor și un formator de caractere, Ion Gherhard și-a dedicat întreaga viață performanței și dezvoltării handbalului feminin românesc. De numele său se leagă rezultate remarcabile atât pe plan național, cât și internațional, iar pentru Baia Mare va rămâne mereu legat de parcursul echipei HC Selmont Baia Mare, alături de care a disputat finala Challenge Cup.

Prin profesionalismul, pasiunea și devotamentul său, „Geri” a inspirat generații întregi de sportive și antrenori, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru handbalul românesc. Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace”.

Carieră extraordinară. Cine a fost Ioan Gherhard

Ion Gherhard și-a început cariera de antrenor în sezonul 1969-1970 la Știința Bacău și a fost campion al României în patru rânduri, de trei ori la feminin, cu Știința Bacău și Chimistul/ și o dată la masculin, cu în 1998. Are în palmares și cinci Cupe ale României câștigate, dar și alte rezultate importante pe plan european.

Dincolo de cele două trofee europene cucerite, Cupa IHF și Supercupa Europei, echipele sale au mai disputat și două finale în care nu au avut câștig de cauză: Oltchim Râmnicu Vâlcea în Cupa Cupelor (2002) și Selmont Baia Mare în Cupa Challenge (2003). A mai activat și la alte formații în țară, petrecând o perioadă și în handbalul grec. În 2024, tehnicianul a fost numit Cetățean de Onoare al municipiului Baia Mare.