Sport

Doliu în sportul românesc. A murit un nume care a scris istorie

Sportul românesc este în doliu după o veste cutremurătoare! La doar 59 de ani, un nume care a scris istorie și a format zeci de tineri de-a lungul anilor a plecat dintre noi
Ciprian Păvăleanu
26.08.2026 | 09:50
Doliu in sportul romanesc A murit un nume care a scris istorie
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Viorel Grosu, unul dintre cei mai mari antrenori ai ciclismului din România, a murit la vârsta de 59 de ani. Foto: Facebook Federația Română de Ciclism
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O veste tragică a lovit sportul românesc în noaptea de 25 spre 26 august. Viorel Grosu, unul dintre cei mai importanți antrenori ai ciclismului românesc, s-a stins din viață la vârsta de doar 59 de ani. Moartea sa a fost anunțată de fiul său, rutierul Eduard Grosu.

Cine a fost Viorel Grosu, unul dintre cei mai mari antrenori din ciclismul românesc

Pe lângă faptul că a fost multiplu campion național la ciclism, Viorel Grosu a avut o contribuție fantastică în ciclismul și sportul românesc. El a format zeci de generații de tineri sportivi, activând la clubul Torpedo Zărnești. Pe lângă activitatea de la club, el s-a ocupat și de pregătirea loturilor naționale de juniori.

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Nea Vio, așa cum era cunoscut de apropiați, era membru al Comisiei Tehnice din cadrul Federației Române de Ciclism. De asemenea, el a predat ștafeta și l-a învățat tot ce știe pe Eduard Grosu, fiul său, care este cel mai titrat ciclist român din ultimii 10 ani. Ca performanțe personale, Eduard a devenit primul român ce concurează pentru o echipă Pro Continental și care a luat startul în Turul Italiei. Tot Eduard a reușit și cel mai bun rezultat național, în 2015, când a luat locul 5 în etapa a 13-a din Il Giro.

„Cu durere în suflet, vă anunț că în această seară tatăl meu, Viorel Florin Grosu, a încetat din viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină.  Veșnic în inimile noastre”, a fost anunțul dureros făcut de Eduard Grosu.

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Mesajul tulburător transmis de Federația Română de Ciclism

La scurt timp după ce Eduard Grosu a făcut cunoscută tragedia, Federația Română de Ciclism a postat un comunicat în care și-a exprimat regretele pentru trecerea în neființă a lui Viorel Grosu: „Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la domnul antrenor Viorel Grosu, un om care și-a dedicat întreaga viață ciclismului, cu pasiune, devotament și cu dăruire. Membru al Comisiei Tehnice a Federației și formator al mai multor generații de cicliști, nea Vio și-a pus amprenta într-un mod definitoriu asupra ciclismului și sportului românesc. A fost un mentor, un om deosebit și un adevărat reper pentru cei care au avut șansa să îl cunoască și să-i fie aproape.

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Plecarea sa lasă în urmă multă tristețe, dar și o moștenire care va dăinui prin oamenii pe care i-a format și prin dragostea pentru ciclism pe care a insuflat-o atâtor generații. Drum bun, nea Vio! Vei rămâne mereu în inimile noastre și ne vei lipsi! Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Suntem alături de voi în aceste clipe grele și vă transmitem întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 28 August, la ora 12:00”, a fost mesajul transmis de Federația Română de Ciclism.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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