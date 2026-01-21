Sport

Doliu în sportul românesc! A murit un vicecampion european și mondial

Sportul românesc a primit o veste tulburătoare. Un vicecampion mondial sub „tricolor” s-a stins din viață. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 11:36
Doliu în sportul românesc! A murit un vicecampion mondial.
România a oferit, de-a lungul anilor, sportivi de top, indiferent de disciplină. Cum vârsta nu iartă pe nimeni, medaliații din perioada comunistă se sting din viață, așa cum este și cazul lui Eugen Botez, vicecampion mondial la kaiac-canoe.

A murit Eugen Botez, vicecampion european și mondial la kaiac-canoe

Sportul românesc a fost lovit de o veste tristă. Eugen Botez, fost vicecampion european și mondial, s-a stins din viață marți, 20 ianuarie, la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost oferit de Federația Română de Kaiac-Canoe.

Eugen Botez s-a născut pe 19 octombrie 1948 și și-a început cariera în kaiac-canoe la baza nautică a clubului Voința Arad, înainte de a fi legitimat la CS Dinamo București.

Ce rezultate deosebite a avut Eugen Botez

Eugen Botez a fost campion și medaliat la campionatele naționale de juniori și seniori și a reprezentat România la numeroase competiții internaționale, inclusiv la Europenele și Mondialele de juniori și seniori. La Europenele de juniori din 1967, de la Karstad, a cucerit două medalii de aur, în probele de kaiac-2 și kaiac-4 pe 500 m.

Specializat în ștafeta 4×500 m, a contribuit la obținerea medaliilor de argint la Europenele din 1969 de la Moscova și la Mondialele din 1970 de la Copenhaga. De asemenea, a câștigat un argint la ștafeta 4×500 m la Mondialele din 1971 de la Belgrad, alături de Aurel Vernescu, Mihai Zafiu și Ion Iacob.

Când va avea loc înmormântarea

Federația Română de Kaiac-Canoe a anunțat că priveghiul va avea loc pe 21 ianuarie, la ora 19:00, la Casa Funerară Kuki (Strada Cocorilor nr. 6, Arad).

Înmormântarea va avea loc o zi mai târziu, pe 22 ianuarie, la ora 12:00, la Cimitirul Eternitatea (zona UTA). Toți cei care l-au apreciat pe Eugen Botez se pot alătura fostului vicecampion european pe ultimul său drum.

