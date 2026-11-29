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Vestea tristă a venit în dimineața zilei de duminică, după ce sportivul descoperise în urmă cu doar câteva luni că este bolnav. Chiar și în aceste condiții, nu a renunțat la activitatea de antrenor și a continuat să-i pregătească pe sportivii de la CSM Arad.

Adrian Jigău a murit la 56 de ani!

Adrian Jigău a avut , fiind unul dintre sportivii care au reprezentat România la cel mai înalt nivel. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, la Sydney, în 2000, și Atena, în 2004, iar la ambele competiții a încheiat pe locul 6.

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Palmaresul său cuprinde și titlul de campion continental la total, cucerit în 2006, dar și numeroase medalii obținute la Campionatele Europene și Mondiale în perioada 1999-2004. În 1998, a reușit să termine pe locul 5 la Campionatele Mondiale.

În total, pe parcursul carierei la categoriile 56 și 62 de kilograme, fostul halterofil a cucerit 34 de medalii la competițiile mondiale și europene, luând în calcul probele de smuls, aruncat și total. Adrian Jigău a fost, de asemenea, Maestru al Sportului și multiplu campion național.

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Și-a început drumul în sport în 1983, la Rapid Arad, club care a trecut ulterior prin schimbări de denumire, devenind Vagoane Arad și apoi Astra Arad, entitate continuată în prezent de AMEFA Arad. A rămas legat de gruparea arădeană de-a lungul carierei, concurând în perioada de vârf și în sistem de dublă legitimare pentru Astra Arad și Dinamo.

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Adrian Jigău a continuat să antreneze până în ultimele luni

După ce a pus capăt carierei de sportiv, Adrian Jigău nu s-a îndepărtat de haltere. A ales să transmită mai departe experiența acumulată în ani de competiții și a devenit antrenor, iar din 2008 a coordonat secția de haltere a CSM Arad, alături de Pavel Sebeșan, retras din activitate în acest an.

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Una dintre cele mai importante moșteniri pe care le lasă în urmă este chiar fiul său, Daniel Nicolae Jigău, care a ales același drum. Acesta este multiplu campion și medaliat național, face parte din lotul „tricolor” și a participat deja la competiții internaționale, la nivel de juniori, tineret și seniori.

Adrian Jigău a rămas dedicat sportului . Deși aflase că este bolnav, a continuat să lucreze cu elevii săi, să facă selecții în școli și să îi însoțească la competiții, inclusiv în deplasări care presupuneau mii de kilometri parcurși prin țară și în străinătate.