Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă a României a murit la doar 58 de ani

ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 nu a venit doar cu vești bune, ci, din păcate, și cu evenimente nefericite. Lumea atletismului românesc a fost luată prin surprindere prin dispariția unei foste medaliate cu bronz la Mondiale. Ce s-a întâmplat și despre cine este vorba, de fapt.

Fosta medaliată cu bronz la Mondialele de atletism a murit

Un nou deces important pe final de an. O fostă mare sportivă a României a plecat la cele veșnice chiar înaintea Anului Nou la vârsta de 58 de ani.

ADVERTISEMENT

Mai exact, după tragediile recente din și din , nici țara noastră nu a scăpat. Tudorița Chidu, fostă mare atletă care a cucerit medalia de bronz la proba de 1.500 metri de la Campionatele Mondiale de Atletism din 1991, de la Sevilla, a plecat dintre noi. Anunțul a fost făcut de CSM Unirea Slobozia, unde lucra de aproape 3 ani.

„Rămas bun, Tudorița Chidu! A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei.

ADVERTISEMENT

Ne vom aminti cu drag de medalia de bronz cucerită de Tudorița Chidu, în 1991, la Campionatul Mondial de atletism de la Sevilla, dar și de celelalte performanțe obținute de-a lungul carierei.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Tudorița Chidu s-a dedicat, cu dragoste și energie, carierei didactice. În ultimii 3 ani a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei talentate grupe de copii și juniori. Condoleanțe familiei și celor apropiați! Dumnezeu să o aibă în pază”, a scris clubul ialomițean pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

Federația Română de Atletism, mesaj de condoleanțe pentru Tudorița Chidu

Dispariția fostei atlete nu a trecut neobservată. Pe contul oficial de Facebook al Federației Române de Atletism a apărut de asemenea un amplu mesaj de condoleanțe.

„Astăzi, sportul românesc este mai sărac. S-a stins din viață Tudorița Chidu, una dintre cele mai valoroase atlete ale României, o sportivă care a purtat cu onoare tricolorul pe marile piste ale lumii și care a lăsat în urmă un exemplu de profesionalism, modestie și dăruire.

Născută la 17 octombrie 1967, Tudorița Chidu s-a remarcat încă de tânără prin talentul său în probele de semifond, devenind una dintre figurile importante ale atletismului românesc din anii ’90. Prin muncă, perseverență și disciplină, a reușit să ajungă în elita mondială, cea mai importantă performanță a carierei sale fiind medalia de bronz obținută la proba de 1500 de metri la Campionatele Mondiale de Atletism Indoor din 1991.

De asemenea, a contribuit la obținerea medaliei de bronz pe echipe la Campionatele Mondiale de Cros din 1995, confirmând valoarea și constanța sa la cel mai înalt nivel. Dincolo de rezultate și podiumuri, Tudorița Chidu a fost un model de caracter. După încheierea carierei competiționale, a rămas aproape de sport și de oameni, dedicându-se formării tinerilor și promovării valorilor autentice ale atletismului. Prin activitatea sa, a continuat să inspire generații întregi, nu prin cuvinte mari, ci prin exemplu personal.

Comunitatea care a format-o și pe care a reprezentat-o cu mândrie i-a recunoscut meritele, acordându-i titlul de cetățean de onoare, iar numele său va rămâne legat pentru totdeauna de istoria atletismului românesc. Astăzi ne luăm rămas-bun de la o campioană adevărată, dar moștenirea ei rămâne vie în performanțele de ieri, în oamenii pe care i-a influențat și în respectul pe care l-a câștigat printr-o viață trăită cu demnitate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost mesajul plin de regret postat de Federația Română de Atletism.

Ce alte performanțe mai atinsese Tudorița Chidu în cariera sa

Tudorița Chidu a rămas în istoria sportului românesc pentru bronzul câștigat la Sevilla la proba de 1.500 metri de la Campionatele Mondiale de Atletism din 1991. Ea a fost medaliată și cu aur la Campionatele Balcanice indoor din 1994, tot la proba de 1.500 m.

De asemenea, fosta mare sportivă mai atinsese locul 7 la ediția din 1989, de la Budapesta. La Europene, cea mai bună clasare a acesteia a fost locul 4, pe care s-a clasat în 1992.