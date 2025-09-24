Sport

Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă s-a stins

Moment trist pentru sportul din România. Un nume mare s-a stins din viață. A participat la Jocurile Olimpice din 1980.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 20:10
Doliu in sportul romanesc Fosta mare atleta sa stins
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă a României s-a stins la 75 de ani

Doliu în sportul românesc. Maria Samungi, una dintre cele mai mari atlete din istoria acestei țări, s-a stins din viață miercuri, 24 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Atletism prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Maria Samungi, fosta mare atletă a României, s-a stins din viață

Maria Samungi a fost una dintre cele mai mari sportive ale României din anii ’70 și ’80. A cucerit multiple medalii la sprint, la probele de 200 m și 400 m, și a reușit un loc 4 istoric la Jocurile Olimpice din 1980, găzduite de Rusia, la proba de ștafetă.

Din nefericire, Maria Samungi s-a stins din viață la 75 de ani. În 1981, a primit Medalia „Meritul Sportiv”, clasa I, pentru rezultatele uriașe obținute la Jocurile Olimpice de la Moscova, dar și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității sportive din România.

ADVERTISEMENT

Comunicatul Federației Române de Atletism:

„In memoriam – MARIA SAMUNGI (1950 – 2025)

S-a stins din viață atleta Maria Samungi, una dintre cele mai valoroase sprintere ale României. Născută pe 28 august 1950, Maria Samungi a fost multiplă campioană națională la probele de 200 m și 400 m, obținând și numeroase medalii la Jocurile Balcanice.

Momentul de vârf al carierei sale a fost participarea la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), unde a concurat în proba de 400 m și, împreună cu echipa României (formată din Ibolia Korodi, Niculina Lazarciuc, Maria Samungi și Elena Tărîță), a obținut un meritoriu loc 4 în ștafeta de 4×400 m.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Prin performanțele și dăruirea ei, Maria Samungi rămâne un reper al atletismului românesc. Condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de Federația Română de Atletism.

ADVERTISEMENT
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai...
Digisport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat...
Fanatik
Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat pe teren! Terifiați, maghiarii au fugit la vestiare. Update
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a...
Fanatik
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali...
Fanatik
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/...
iamsport.ro
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/ 'Tot timpul bagă bățul prin gard'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!