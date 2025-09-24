Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă s-a stins

. Maria Samungi, una dintre cele mai mari atlete din istoria acestei țări, s-a stins din viață miercuri, 24 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Maria Samungi, fosta mare atletă a României, s-a stins din viață

Maria Samungi a fost una dintre cele mai mari sportive ale României din anii ’70 și ’80. A cucerit multiple medalii la sprint, la probele de 200 m și 400 m, și a reușit un loc 4 istoric la Jocurile Olimpice din 1980, găzduite de Rusia, la proba de ștafetă.

Din nefericire, Maria Samungi s-a stins din viață la 75 de ani. În 1981, a primit Medalia „Meritul Sportiv”, clasa I, pentru rezultatele uriașe obținute la Jocurile Olimpice de la Moscova, dar și pentru contribuția adusă la dezvoltarea activității sportive din România.

ADVERTISEMENT

Comunicatul Federației Române de Atletism:

„In memoriam – MARIA SAMUNGI (1950 – 2025)

S-a stins din viață atleta Maria Samungi, una dintre cele mai valoroase sprintere ale României. Născută pe 28 august 1950, Maria Samungi a fost multiplă campioană națională la probele de 200 m și 400 m, obținând și numeroase medalii la Jocurile Balcanice.

Momentul de vârf al carierei sale a fost participarea la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), unde a concurat în proba de 400 m și, împreună cu echipa României (formată din Ibolia Korodi, Niculina Lazarciuc, Maria Samungi și Elena Tărîță), a obținut un meritoriu loc 4 în ștafeta de 4×400 m.

ADVERTISEMENT

Prin performanțele și dăruirea ei, Maria Samungi rămâne un reper al atletismului românesc. Condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de Federația Română de Atletism.