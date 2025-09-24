Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă s-a stins

Doliu în sportul românesc. Maria Samungi, una dintre cele mai mari atlete din istoria acestei țări, s-a stins din viață miercuri, 24 septembrie, la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Atletism prin intermediul rețelelor de socializare.
„In memoriam – MARIA SAMUNGI (1950 – 2025)
S-a stins din viață atleta Maria Samungi, una dintre cele mai valoroase sprintere ale României. Născută pe 28 august 1950, Maria Samungi a fost multiplă campioană națională la probele de 200 m și 400 m, obținând și numeroase medalii la Jocurile Balcanice.
Momentul de vârf al carierei sale a fost participarea la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980), unde a concurat în proba de 400 m și, împreună cu echipa României (formată din Ibolia Korodi, Niculina Lazarciuc, Maria Samungi și Elena Tărîță), a obținut un meritoriu loc 4 în ștafeta de 4×400 m.
Prin performanțele și dăruirea ei, Maria Samungi rămâne un reper al atletismului românesc. Condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de Federația Română de Atletism.