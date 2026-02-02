Sport

Doliu în sportul românesc! Fostul campion național și european a murit la doar 35 de ani

Sportul românesc a fost lovit de o veste tragică. Fostul campion european s-a stins din viață, după ce a căzut de la etajul 4. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 12:40
Doliu în sportul românesc! Un fost campion a murit după ce a căzut de la etajul 4. Sursă foto: Colaj Fanatik
Sportul din România a fost lovit de o veste marcantă. Un fost campion european s-a stins din viață de doar 35 de ani. Tragedia s-a produs după ce acesta a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța.

Ferdinand Răileanu a murit, după ce a căzut de la etajul 4

Comunitatea din Constanța a primit o veste tristă pe parcursul zilei de luni, 2 februarie. Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică, s-a stins din viață.

Sportivul ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc din Mamaia, iar ancheta ia în considerare toate ipotezele, inclusiv varianta unui gest deliberat.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 2 februarie 2026, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4, conform presei locale. Pompierii ISU Constanța au intervenit pentru a prelua victima, care a fost găsită pe acoperișul scării blocului.

Cum a reacționat Farul Constanța

La scurt timp după ce s-a confirmat decesul lui Răileanu Ferdinand, Clubul Sportiv Farul Constanța a emis un mesaj în care și-a exprimat condoleanțele pentru familia îndoliată.

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori. Sincere condoleanțe!”, s-a arătat în comunicatul emis de CS Farul Constanța.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
