Doliu în sportul românesc! Fostul campion național și european a murit la doar 35 de ani

Sportul din România a fost lovit de o veste marcantă. Un fost campion european s-a stins din viață de doar 35 de ani. Tragedia s-a produs după ce acesta a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța.

Ferdinand Răileanu a murit, după ce a căzut de la etajul 4

Comunitatea din Constanța a primit o veste tristă pe parcursul zilei de luni, 2 februarie. Ferdinand Răileanu, fost campion european și național la gimnastică aerobică, s-a stins din viață.

Sportivul ar fi căzut de la etajul patru al unui bloc din Mamaia, iar ancheta ia în considerare toate ipotezele, inclusiv varianta unui gest deliberat.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 2 februarie 2026, pe strada Ion Andreescu, la blocul ST4, conform presei locale. Pompierii ISU Constanța au intervenit pentru a prelua victima, care a fost găsită pe acoperișul scării blocului.

Cum a reacționat Farul Constanța

lui Răileanu Ferdinand, Clubul Sportiv Farul Constanța a .

„Clubul Sportiv Farul Constanța, secția de gimnastică aerobică și cei care l-au cunoscut în activitatea sportivă sunt alături de fam. Răileanu, prin decesul a celui ce a fost Răileanu Ferdinand, fost sportiv al clubului nostru, secția gimnastică aerobică, campion mondial, european și multiplu campion național la juniori și seniori. Sincere condoleanțe!”, s-a arătat în comunicatul emis de CS Farul Constanța.