Doliu în sportul românesc! Fostul fotbalist de la Steaua și U Cluj a murit la 67 de ani

Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins din viață la 67 de ani. Cum a ajuns să joace pentru echipa armatei. „Am avut un conflict cu Tudorel Stoica”
Alex Bodnariu
16.09.2025 | 18:26
Doliu în sportul românesc! Fostul fotbalist de la Steaua s-a stins din viață la doar 67 de ani

Aurel Stoica, fostul jucător de la U Cluj și Steaua, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a clubului ardelean. În carieră, a jucat cinci sezoane pentru studenți și a reușit să înscrie două goluri în prima divizie.

Aurel Stoica, fostul jucător de la U Cluj și Steaua a încetat din viață

Născut în județul Mureș, Aurel Stoica a ajuns la Universitatea Cluj în 1983 și a jucat pentru „șepcile roșii” atât în prima ligă, cât și în liga a doua până în 1988. A rămas un nume important în familia studenților și, din păcate, s-a stins din viață la doar 67 de ani.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica!

Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, au transmis oficialii clubului de pe Cluj Arena prin intermediul rețelelor de socializare.

Aurel Stoica: „Ori vii la Steaua, ori faci armata la Sighet, unde nu se vede pușca de zăpadă”

De asemenea, Aurel Stoica a petrecut o scurtă perioadă și la Steaua București. În urmă cu câțiva ani, fostul fotbalist a vorbit într-un interviu despre perioada complicată pe care a traversat-o la clubul Armatei, unde a ajuns fiind amenințat cu serviciul militar. El a intrat și într-un conflict cu un om important din vestiarul de la acea vreme, Tudorel Stoica.

„Am stat doar șase luni. Am avut un conflict cu Tudorel Stoica. Am jucat la Târgu Mureș cu Steaua și am pierdut mingea de câteva ori. M-a înjurat de familie, i-am răspuns la fel, iar de acolo relația s-a rupt. Aveam 22-23 de ani. Totuși, eram titular, într-o echipă bună: Tudorel Stoica, Florin Marin, Sameș, Anghelini, Iordache etc.

Asta era în 1981. Am jucat doar până prin etapa a șaptea sau a opta, apoi am rămas rezervă. Steaua formase o echipă puternică, dar turul l-am terminat pe locul 11, lucru rar pentru club. Eu nici nu voiam să merg la Steaua. Știam ce înseamnă acolo. Am fugit de două ori, dar au venit după mine.

Până la urmă, au trimis doi generali; trebuia să fac armata. Mi-au spus: «Ori vii la Steaua, ori faci armata la Sighet, unde nu se vede pușca de zăpadă.» N-am avut ce face, mi-am luat sacoșa și am mers la București, în vara lui 1981. După conflict, am jucat la tineret și am mers la Ion Alexandrescu, explicând că nu vreau să stau pe bancă. Înainte să plec la Steaua, semnasem cu Universitatea Cluj, unde voiam să ajung”, povestea Aurel Stoica, conform Cuvântul Liber.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
