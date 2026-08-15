Sport

Doliu în sportul românesc. Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, a murit la 53 de ani

Mircea Abraham, fostul căpitan al echipei naționale masculine de volei a României, a încetat din viață, vineri, la vârsta de 53 de ani. Au curs mesajele de adio pe rețelele sociale.
Catalin Oprea
15.08.2026 | 10:26
Doliu in sportul romanesc Mircea Abraham fostul capitan al nationalei de volei a murit la 53 de ani
A murit Mircea Abraham / Foto: edit Fanatik
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Multiplu campion național, Mircea Abraham a evoluat de-a lungul carierei pentru Elcond Zalău, Deltacons Tulcea și Dinamo București. La un moment dat, acesta a purtat și banderola de căpitan al primei reprezentative. După retragerea din activitatea de jucător, Abraham a rămas în lumea voleiului și a început cariera de antrenor. Acesta a pregătit-o pe CS Phoenix Șimleu Silvaniei și a făcut parte, de asemenea, din stafful echipei naționale a României.

A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei

Dispariția lui Mircea Abraham vine la doar un an după moartea fratelui său, Sorin Abraham, în vârstă de 50 de ani, care a practicat, la rândul său, voleiul. Mirella Abraham, sora fostului voleibalist și antrenor, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care și-a luat rămas-bun de la Mircea.

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Mircea Abraham , marele campion al României, a plecat astăzi să joace în Cer, alături de dragul nostru frate, Sorin Abraham. Campionii mei… acum sunteți din nou împreună. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să nu fie niciodată nevoie să vă caut acolo, sus. Vă rog să ne respectați durerea și intimitatea în aceste clipe cumplite și să așteptați să revenim cu detalii despre repatriere și înmormântare. Până atunci, vă rog sa aprindeti lumanari in toate colturile lumii pentru sufletul lui de mare campion si luptător, să îl păstrați în suflet și să vă gândiți la el cu iubire. PA, fratelo. Te iubesc. Ne doare inima”, a scris Mirella Abraham.

FR de Volei a reacționat după decesul lui Mircea Abraham

Potrivit Federației Române de Volei, în ultimii ani, fostul internațional român locuia în Irlanda. Forul național a transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția fostului căpitan al echipei naționale.

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Dispariția sa lasă în urmă multă durere și lasă lumea voleiului românesc mai săracă. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Federația Română de Volei.

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