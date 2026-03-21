Doliu în SuperLiga imediat după meciul din play-out. „Sincere condoleanțe familiei”

Doliu la o echipă din SuperLiga chiar după meciul jucat în play-out. Anunțul făcut de club în mediul online despre mama antrenorului.
Mihai Dragomir
21.03.2026 | 20:05
Veste tristă de la clubul din SuperLiga chiar după meciul din play-out. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Lovitură cruntă pentru Eugen Neagoe (58 de ani). După eșecul suferit de Petrolul pe terenul lui Metaloglobus în etapa a 2-a din play-out, clubul prahovean a anunțat în mediul online că antrenorul și-a pierdut mama. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre nefericitul eveniment care l-a lovit pe tehnicianul român.

Doliu în SuperLiga. Eugen Neagoe și-a pierdut mama

Tristețe mare în familia Petrolului Ploiești. După eșecul suferit cu Metaloglobus în etapa a 2-a din play-out-ul SuperLigii, prahovenii au mai primit o veste neplăcută dinspre antrenorul lor. Mama lui Eugen Neagoe a murit, iar anunțul a fost făcut de club în mediul online, pe pagina oficială.

„FC Petrolul Ploiesti este alături de Eugen Neagoe în greaua incercare provocată de trecerea în neființă a mamei sale. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, este mesajul postat de clubul Petrolul pe pagina de Facebook.

Dacă după primul meci din play-out, cel pierdut cu 0-2 în fața Farului Constanța, Eugen Neagoe avea o declarație bizară, de data aceasta nici măcar nu s-a mai prezentat la flash-interviu. Pe lângă eșecul suferit, vestea despre părintele său ar putea fi încă un motiv în plus pentru absența sa.

Costel Gâlcă, din nou în doliu

Și Rapid a primit zilele trecute o veste neplăcută legată de antrenorul lor. Costel Gâlcă (54 de ani) și-a pierdut tatăl înaintea meciului din play-off cu CFR Cluj. Tehnicianul mai suferise o pierdere importantă în rândul familiei sale, când, în luna septembrie a anului trecut, îi murise fratele. Clubul din Giulești a făcut anunțul trist în mediul online, atașând și un mesaj de regret.

„Familia Rapid este alături Mister și apropiații săi și își exprimă profundul regret pentru această pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au informat cei de la Rapid prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
