Doliu în televiziune. A murit un prezentator cunoscut de milioane de oameni

. A murit un prezentator cunoscut de milioane de oameni. Care a fost cauza morții jurnalistului legendar care a fost un om de presă extrem de iubit în meseria pe care a practicat-o ani la rând.

Doliu în mass-media. A încetat din viață un moderator care era foarte apreciat de milioane de telespectatori. Avea 82 de ani

Doliu în mass-media. A încetat din viață un moderator care era foarte apreciat de milioane de telespectatori. Avea 82 de ani. George Negus, considerat „un legendar om de presă”, a murit în urmă cu puțină vreme.

ADVERTISEMENT

Jurnalistul a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și l-au urmărit la cârma emisiunii de investigații 60 Minutes. Potrivit informațiilor furnizate de publicația , prezentatorul fusese diagnosticat cu boala Alzheimer.

A primit vestea despre această afecțiune în urmă cu 5 ani, dar din 2021 locuia într-o unitate de îngrijire din Sydney. Familia regretatului jurnalist australian a confirmat vestea tristă legat de faptul că acesta a trecut în neființă.

ADVERTISEMENT

„A murit liniștit înconjurat de cei dragi, după un declin din cauza bolii Alzheimer, în tot acest timp și-a păstrat zâmbetul său caracteristic”, au spus rudele lui George Negus, mai arată sursa citată.

„În ciuda provocărilor pe care boli precum Alzheimer le provoacă familiilor, am împărtășit vremuri frumoase, râsete și fericire împreună în ultima vreme. De asemenea, am învățat multe, așa că ar fi fericit de asta”, a mai adăugat familia jurnalistului.

ADVERTISEMENT

Cine a fost jurnalistul George Negus

George Negus a fost un jurnalist de origine australiană care s-a născut pe data de 13 martie 1942, în Brisbane. Înainte de a fi un renumit a încercat meseria de profesor. Ulterior, a început să scrie pentru The Australian and Australian Financial Review.

Mai târziu, a intrat în televiziune, fiind reporter pentru This Day Tonight de la ABC în anii 1960. O perioadă a fost numit secretar de presă al procurorului general Lionel Murphy. A fost un nume important în televiziunea internațională, fiind reporter în zonele de război.

ADVERTISEMENT

De asemenea, s-a specializat în afaceri internaționale și a fost prezentatorul fondator al emisiunii Foreign Correspondent de pe ABC și Dateline de pe SBS. Regretatul jurnalist George Negus a fost o figură remarcabilă în televiziune.

În anul 2015 a fost numit membru al Ordinului Australiei „pentru contribuții deosebit de importante aduse presei ca jurnalist și prezentator de televiziune”. Publicul australian și-a exprimat condoleanțele pentru moartea lui George Negus.