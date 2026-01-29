Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană

Tenisul românesc a primit o veste devastatoare joi, 29 ianuarie. O multiplă campioană națională s-a stins din viață și a lăsat în spate multă durere și suferință. Despre cine este vorba.
Ziua de joi, 29 ianuarie, este una de suferință pentru tenisul românesc. Ecaterina Roșianu Horsa, multiplă campioană națională în anii ’60, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Tenis.
„Federația Română de Tenis a anunțat cu profund regret decesul fostei mari jucătoare Ecaterina (Cati) Roșianu Horsa, una dintre figurile marcante ale tenisului românesc din a doua jumătate a secolului trecut.
Născută în anul 1937, Ecaterina Roșianu Horsa a intrat în istoria tenisului autohton după ce a devenit campioană națională la simplu în 1957, la doar 17 ani. Performanțele sale au continuat și în proba de dublu, unde a cucerit titlul național în anii 1963, 1964, 1967, 1968 și 1969, evoluând alături de partenerele Julieta Namian Boboc și Zurarau”, s-a arătat în prima parte a comunicatului oferit de FRT.
Ecaterina Roșianu Horsa va fi înmormântată vineri, 30 ianuarie, la Cimitirul Ghencea Civil. Iubitorii sportului pot fi alături pe ultimul drum de o mare campioană în tenis.
„Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 30 ianuarie, de la ora 11:00, la Cimitirul Ghencea Civil.
Federația Română de Tenis transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o, păstrând vie memoria unei campioane care și-a legat numele de istoria tenisului din România”, a mai scris FRT.