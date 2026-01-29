Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană

ADVERTISEMENT

Tenisul românesc a primit o veste devastatoare joi, 29 ianuarie. O multiplă campioană națională s-a stins din viață și a lăsat în spate multă durere și suferință. Despre cine este vorba.

Doliu în tenisul românesc! Ecaterina Roșianu Horsa s-a stins din viață

Ziua de joi, 29 ianuarie, este una . Ecaterina Roșianu Horsa, multiplă campioană națională în anii ’60, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Tenis.

„Federația Română de Tenis a anunțat cu profund regret decesul fostei mari jucătoare Ecaterina (Cati) Roșianu Horsa, una dintre figurile marcante ale tenisului românesc din a doua jumătate a secolului trecut.

Născută în anul 1937, Ecaterina Roșianu Horsa a intrat în istoria tenisului autohton după ce a devenit campioană națională la simplu în 1957, la doar 17 ani. Performanțele sale au continuat și în proba de dublu, unde a cucerit titlul național în anii 1963, 1964, 1967, 1968 și 1969, evoluând alături de partenerele Julieta Namian Boboc și Zurarau”, s-a arătat în prima parte a comunicatului oferit de FRT.

Unde va fi înmormântată Ecaterina Roșianu Horsa

Ecaterina Roșianu Horsa va fi înmormântată vineri, 30 ianuarie, la Cimitirul Ghencea Civil. .

„Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 30 ianuarie, de la ora 11:00, la Cimitirul Ghencea Civil.

Federația Română de Tenis transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o, păstrând vie memoria unei campioane care și-a legat numele de istoria tenisului din România”, a mai scris FRT.