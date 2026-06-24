Doliu în Ungaria! Vicecampioana europeană a murit la 32 de ani în condiții tragice

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Lumea sportului mondial a primit o veste tragică. O vicecampioană europeană s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, după ce în ultima perioadă s-a confruntat cu tulburări psihice. Din nefericire, sportiva nu a mai putut fi salvată, deși a primit ajutor specializat în condițiile în care suferea de depresie.

Vicecampioana europeană a murit la 32 de ani în condiții tragice

a anunțat trecerea în neființă a lui Zsanett Németh. Luptătoarea a murit marți, 23 iunie, la Sofia. Aceasta avea în palmares o medalie de argint la Campionatele Europene din 2017 de la Novi Sad și o medalie de bronz la Campionatele Continentale din 2019 de la București.

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Federația Bulgară de Lupte a confirmat decesul sportivei în vârstă de 32 de ani. Deși avea cetățenie maghiară, Zsanett Németh decisese să reprezinte Bulgaria în competiții încă din anul 2023. În ultima perioadă, luptătoarea dorea să revină la fostul ei club, UTE, conducerea acestuia fiind deschisă la o posibilă întoarcere.

Zsanett Németh se confrunta cu o depresie

Din nefericire, în ultimii ani tot mai multe persoane se . Potrivit sursei amintite mai sus, Zsanett Németh suferea de această afecțiune și apela des la ajutorul unui psiholog. Conform primelor informații, luptătoarea a dat

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Trecerea în neființă s-a produs în urma unei căderi în gol de la etajul 11 al locuinței sale din Sofia. Sportiva lasă în urmă multă tristețe, în condițiile în care avea toată viața în față. Supărarea este cu atât mai mare, în condițiile în care starea lui Zsanett Németh era cunoscută, aceasta solicitând în dese rânduri ajutor.