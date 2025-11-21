Doliu în ziua meciului FC Argeș – Universitatea Craiova! Legenda echipei a murit la 68 de ani

ADVERTISEMENT

Doliu în fotbalul din România. Doru Toma, fostul jucător al celor de la FC Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de clubul din Pitești pe rețelele de socializare chiar în ziua meciului cu Universitatea Craiova.

Doru Toma s-a stins din viață la 68 de ani

Nea Tomiță, așa cum era cunoscut fostul jucător al celor de la , s-a stins în noaptea de joi spre vineri. Acesta a debutat în fotbalul românesc în anul 1975, într-un meci câștigat de piteșteni cu 2-1 în fața lui Dinamo.

Toma a făcut parte din echipa de vis a argeșenilor, care în sezonul 1978-1979 a câștigat titlul în România și a înregistrat rezultate formidabile în cupele europene. De altfel, a dat gol în fața grecilor de la Panathinaikos și a spaniolilor de la Valencia.

Și sezonul 1979-1980 a fost unul de excepție pentru fostul mare fotbalist Doru Toma. , însă a fost eliminată de Nottingham Forest, câștigătoarea en titre a Cupei Campionilor Europeni.

Cariera de excepție a lui Doru Toma

Doru Toma s-a retras din fotbalul profesionist în anul 1980. Acesta a jucat în total 186 de meciuri în prima ligă din România și a reușit să înscrie 7 goluri. După ce și-a agățat ghetele în cui, a ocupat mai multe funcții la clubul FC Argeș.

„Odihnă veșnică, Doru Toma!

Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri. Format la academia clubului nostru, acesta face parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979 și care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia.

După încheierea carierei de fotbalist, a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeș. În prezent era team manager în cadrul clubului. Stelele care cad nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de FC Argeș.