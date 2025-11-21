Sport

Doliu în ziua meciului FC Argeș – Universitatea Craiova! Legenda echipei a murit la 68 de ani

Fotbalul românesc a fost lovit de o nouă tragedie. Un fost mare fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.
Alex Bodnariu
21.11.2025 | 09:25
Doliu in ziua meciului FC Arges Universitatea Craiova Legenda echipei a murit la 68 de ani
ULTIMA ORĂ
Un fost mare fotbalist român s-a stins din viață la doar 68 de ani
ADVERTISEMENT

Doliu în fotbalul din România. Doru Toma, fostul jucător al celor de la FC Argeș, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Anunțul tragic a fost făcut de clubul din Pitești pe rețelele de socializare chiar în ziua meciului cu Universitatea Craiova.

Doru Toma s-a stins din viață la 68 de ani

Nea Tomiță, așa cum era cunoscut fostul jucător al celor de la FC Argeș, s-a stins în noaptea de joi spre vineri. Acesta a debutat în fotbalul românesc în anul 1975, într-un meci câștigat de piteșteni cu 2-1 în fața lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Toma a făcut parte din echipa de vis a argeșenilor, care în sezonul 1978-1979 a câștigat titlul în România și a înregistrat rezultate formidabile în cupele europene. De altfel, a dat gol în fața grecilor de la Panathinaikos și a spaniolilor de la Valencia.

Și sezonul 1979-1980 a fost unul de excepție pentru fostul mare fotbalist Doru Toma. FC Argeș a trecut de AEK Atena în cupele europene, însă a fost eliminată de Nottingham Forest, câștigătoarea en titre a Cupei Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Cariera de excepție a lui Doru Toma

Doru Toma s-a retras din fotbalul profesionist în anul 1980. Acesta a jucat în total 186 de meciuri în prima ligă din România și a reușit să înscrie 7 goluri. După ce și-a agățat ghetele în cui, a ocupat mai multe funcții la clubul FC Argeș.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"

„Odihnă veșnică, Doru Toma!

Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri. Format la academia clubului nostru, acesta face parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979 și care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia.

ADVERTISEMENT

După încheierea carierei de fotbalist, a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeș. În prezent era team manager în cadrul clubului. Stelele care cad nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a fost anunțul făcut de FC Argeș.

Favoritul lui Mircea Lucescu, alături de care a câștigat 14 trofee, s-a retras...
Fanatik
Favoritul lui Mircea Lucescu, alături de care a câștigat 14 trofee, s-a retras din fotbal: „Gata, am obosit, sunt epuizat!”
Revista Fanatik 771! Exclusiv: confesiunea lui Cisotti. Hagi, Mutu, Dobrin şi Balaci pe…...
Fanatik
Revista Fanatik 771! Exclusiv: confesiunea lui Cisotti. Hagi, Mutu, Dobrin şi Balaci pe… transfermarkt! Aur și sânge cu Mihaela Cambei. Surpriză: Cardurile Premium cu mari fotbaliști din Premier League 2025-2026. Gratuit!
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România –...
Fanatik
Ce a putut să spună Mircea Lucescu despre comentatorii de la România – San Marino 7-1. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!