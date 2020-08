A murit Jassim-Mohamad Al Hamdani, concurent în emisiunea Rămân cu tine de la Antena 1

O moarte fulgerătoare a lovit cel mai recent show de televiziune care a debutat la Antena 1 cu Liviu Vârciu prezentator.

Este vorba de emisiunea Rămân cu tine, unde Jassim-Mohamad Al Hamdani, unul dintre concurenți, spera să-și găsească jumătatea.

Tânărul de 33 de ani a murit în urma unui infarct, potrivit dezvăluirilor făcute de către apropiați pe rețelele de socializare.

La finalul emisiunii prezentată de Liviu Vârciu a fost anunțată moartea lui Jassim-Mohamad Al Hamdani, care a încetat din viață într-un mode neașteptat. El a cucerit publicul după ce a povestit că l-a cunoscut pe Messi și a făcut show în Emiratele Arabe.

„ Sunt din Otopeni. Tata este irakian, mama este româncă. Mă consider un tip foarte norocos. Am lângă mine doi părinți care au fost alături de mine în momente bune și în momente mai puțin bune. Am lucrat în Dubai timp de 9 ani. Am fost producătorul și project managerul unei emisiuni de talent show sportiv. Mă consider o fire sociabilă, optimistă și serioasă în ceea ce privește relațiile de lungă durată. Am fost căsătorit 12 ani și jumătate. Am un băiețel și am rămas în relații foarte bune cu fosta soție.” , spunea concurentul.

După ce vestea morții a devenit publică, fanii au lăsat zeci de mesaje pe Facebook.

„ Se pare (ce am găsit pe Fb) că a suferit un infarct ! Oricum e trist.” , a comentat o admiratoare.

„ RIP, Jesse! Condoleanțe familiei! Păcat!”, „Jesse Al Hamdani să știi că ne este dor de tine în fiecare zi! Ai fost un om minunat, prea minunat!”, „ Un copil minunat. Condoleanțe familie și putere”, „ Un băiat minunat! Condoleanțe!”, „Condoleanțe! Îmi pare foarte rău! Dumnezeu să îl odihnească! ”

