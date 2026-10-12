Doliu la Brighton! Viitoarea adversară a Craiovei, mesaj cutremurător: „Suntem devastați”

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Fostul mijlocaș Doug Loft, care a evoluat pentru Brighton în perioada 2006 – 2009, a decedat la vârsta de 39 de ani, după o „urgență medicală”. Gruparea din Premier League, care o va înfrunta pe Universitatea Craiova în noiembrie, dar și celelalte formații la care a evoluat Loft, au reacționat pe rețelele sociale după anunțul cutremurător.

Doliu la Brighton! Viitoarea adversară a Craiovei, mesaj emoționant după decesul lui Doug Loft

Brighton a reacționat după decesul lui Doug Loft, fotbalist care a îmbrăcat tricoul echipei timp de peste trei ani. Englezul era căsătorit și avea două fiice. „Toată lumea de la clubul Brighton este devastată de vestea trecerii în neființă, pe neașteptate, a lui Doug Loft, la vârsta de 39 de ani. Doug a jucat de 49 de ori pentru club și va rămâne mereu în amintirea plină de afecțiune a suporterilor și a staff-ului deopotrivă. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii lui Doug în aceste momente dificile”, a transmis viitoarea adversară a pe contul oficial de X.

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Poate cel mai important club din cariera lui Loft a fost Port Vale, unde acesta a strâns aproape 200 de prezențe în decurs de 5 ani, fiind și căpitanul echipei. „Suntem profund îndurerați să aflăm vestea trecerii în neființă a fostului căpitan al echipei Vale, Doug Loft, la vârsta de 39 de ani. Mijlocaș polivalent și extrem de muncitor, el a devenit rapid un jucător de bază al echipei, câștigând respectul suporterilor prin angajamentul și determinarea de care a dat dovadă purtând tricoul celor de la Vale. (…)

Va rămâne în amintirea tuturor celor din cadrul clubului nu doar pentru realizările sale pe teren, ci și pentru angajamentul și spiritul de lider de care a dat dovadă în perioada petrecută la Burslem. Cu acordul familiei lui Doug, am solicitat permisiunea EFL ca jucătorii noștri să poarte banderole negre și să țină un moment de reculegere înaintea fluierului de start al meciului din acest weekend, împotriva echipei Chesterfield”, a transmis formația care evoluează în League Two, divizia a patra a Angliei.

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Cine a fost Doug Loft

Născut pe 25 decembrie 1986 la Maidstone, Doug Loft a îmbrăcat tricoul Angliei la nivel școlar, iar în ianuarie 2006 a ajuns la , formație aflată în acel moment în Championship, divizia secundă a Angliei. A rămas la club timp de trei ani și jumătate, însă nu a fost niciodată un jucător de bază, iar în 2009 a semnat cu Port Vale, grupare din divizia a patra, la care avea să scrie istorie. Loft a îmbrăcat tricoul clubului timp de 5 sezoane, până în 2014. În stagiunea 2011-2012 a fost declarat „Jucătorul anului” la Port Vale, iar apoi a devenit căpitanul echipei.

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În 2013, Loft și coechipierii săi au reușit să promoveze în League One, divizia a treia a Angliei, performanță care a rămas în memoria fanilor. După despărțirea de Port Vale, acesta a semnat cu Gillingham, din dorința de a reveni mai aproape de casă, iar mai apoi a jucat la nivel profesionist și pentru Colchester United, Shrewsbury Town și Dagenham & Redbridge. Ultimii ani ai carierei i-a petrecut în fotbalul amator, evoluând pentru Billericay Town, Margate și Tonbridge Angels înainte de a-și anunța retragerea în 2023, la vârsta de 36 de ani.

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