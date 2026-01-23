Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB! Fostul portar a murit

ADVERTISEMENT

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei 23 din SuperLiga. Ardelenii au primit o veste tristă înainte de deplasarea în București, un fost fost portar stingându-se din viață.

Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB

CFR Cluj a primit o veste deprimantă înainte de partida cu FCSB din SuperLiga. Zoltan Nagel, fostul portar al ardelenilor, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Zoltan Nagel, născut la 21 septembrie 1946, și-a făcut primii pași în fotbal la CFR Cluj, evoluând ulterior și pentru ASA Târgu Mureș. Ardelenii regretă profund tragedia și au postat un mesaj în amintirea portarului.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru portar și antrenor în cadrul Academiei CFR, Zoltan Nagel, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate”, s-a arătat în comunicatul emis de pagina oficială de Facebook a CFR Cluj.

Va juca Tănase în meciul cu CFR Cluj? Anunțul lui Mihai Stoica

. Marele absent al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase, mijlocașul resimțind dureri după ultimul antrenament, iar antrenorii au decis să nu îl folosească în duelul din Croația.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, ă. Staff-ul tehnic va lua o decizie sâmbătă, cu o zi înaintea partidei.

„Deocamdată nu știm. Când vom ajunge în seara asta probabil va mai face o altă examinare. Simte ceva în altă zonă în care simțea marți. Cu toate acestea miercuri s-a antrenat la antrenamentul oficial. Până spre jumătate când a ieșit și a acuzat niște dureri. Probabil că vom știi cu certitudine mâine”, a declarat Mihai Stoica.