Sport

Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB! Fostul portar a murit

Doliu la CFR Cluj înainte de marele meci cu FCSB din etapa a 23-a din SuperLiga. Un portar legendar al ardelenilor s-a stins din viață. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
23.01.2026 | 15:00
Doliu la CFR Cluj inainte de meciul cu FCSB Fostul portar a murit
ULTIMA ORĂ
Doliu la CFR Cluj înainte de derby-ul cu FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB – CFR Cluj este capul de afiș al etapei 23 din SuperLiga. Ardelenii au primit o veste tristă înainte de deplasarea în București, un fost fost portar stingându-se din viață.

Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB

CFR Cluj a primit o veste deprimantă înainte de partida cu FCSB din SuperLiga. Zoltan Nagel, fostul portar al ardelenilor, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

ADVERTISEMENT

Zoltan Nagel, născut la 21 septembrie 1946, și-a făcut primii pași în fotbal la CFR Cluj, evoluând ulterior și pentru ASA Târgu Mureș. Ardelenii regretă profund tragedia și au postat un mesaj în amintirea portarului.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului nostru portar și antrenor în cadrul Academiei CFR, Zoltan Nagel, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

ADVERTISEMENT
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui...
Digi24.ro
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum a fost confundată Belgia cu Belarus

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate”, s-a arătat în comunicatul emis de pagina oficială de Facebook a CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii:...
Digisport.ro
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"

Va juca Tănase în meciul cu CFR Cluj? Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB a pierdut fără drept de apel în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4. Marele absent al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase, mijlocașul resimțind dureri după ultimul antrenament, iar antrenorii au decis să nu îl folosească în duelul din Croația.

ADVERTISEMENT

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a mărturisit că situația lui Florin Tănase pentru meciul cu CFR Cluj este incertă. Staff-ul tehnic va lua o decizie sâmbătă, cu o zi înaintea partidei.

„Deocamdată nu știm. Când vom ajunge în seara asta probabil va mai face o altă examinare. Simte ceva în altă zonă în care simțea marți. Cu toate acestea miercuri s-a antrenat la antrenamentul oficial. Până spre jumătate când a ieșit și a acuzat niște dureri. Probabil că vom știi cu certitudine mâine”, a declarat Mihai Stoica.

Mitică Dragomir e ferm convins că a greșit Cîrjan când a refuzat transferul...
Fanatik
Mitică Dragomir e ferm convins că a greșit Cîrjan când a refuzat transferul în Ucraina: „Războiul e relativ. N-a făcut bine”
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur...
Fanatik
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
SuperLiga, live blog etapa 23. Se încinge lupta pentru play-off în cea de-a...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 23. Se încinge lupta pentru play-off în cea de-a doua rundă din acest an!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A...
iamsport.ro
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A fost grav'. Ce a spus despre Victor Pițurcă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!