Doliu la Chelsea! A murit legenda clubului

Chelsea a făcut un anunț cutremurător. Un nume imens din istoria clubului, care a reprezentat echipa timp de peste un deceniu, a decedat.
Bogdan Mariș
13.01.2026 | 23:08
Legenda lui Chelsea a decedat. FOTO: colaj Fanatik
Clubul Chelsea a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că Eddie McCreadie, fotbalist care a evoluat pentru londonezi timp de peste un deceniu, a decedat la vârsta de 85 de ani. Scoțianul a fost și antrenor al echipei de pe Stamford Bridge.

Anunțul despre decesul lui Eddie McCreadie a fost făcut de către clubul pe care acesta l-a reprezentat timp de aproape 15 ani, mai întâi ca fotbalist, iar apoi ca tehnician. „Clubul Chelsea deplânge astăzi pierderea uneia dintre marile figuri din istoria noastră, Eddie McCreadie.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Eddie în aceste momente incredibil de triste”, a transmis gruparea din Premier League pe X. Născut la Glasgow, în Scoția, fostul fundaș stânga era stabilit în statul american Tennessee, unde și-a încheiat cariera de fotbalist în 1979.

Decesul lui Eddie McCreadie este a treia veste cutremurătoare pentru fotbalul britanic din ultimele zile, alte două nume uriașe trecând în neființă. Este vorba despre legenda lui Tottenham, Martin Chivers, și despre Terry Yorath, fost jucător la Leeds și la naționala Țării Galilor.

Cine a fost Eddie McCreadie

După trei ani la gruparea scoțiană East Stirlingshire, Eddie McCreadie semna cu Chelsea în 1962, londonezii achitând 5.000 de lire sterline în schimbul său, alături de promisiunea că vor disputa două meciuri amicale contra echipei din Scoția. Doar unul dintre ele avea să se joace însă.

McCreadie a evoluat pentru Chelsea până în 1973, câștigând trei trofee: Cupa Angliei, Cupa Ligii și Cupa Cupelor. În finala Cupei Ligii din 1965, fundașul stânga marca golul decisiv din finala cu Leicester City (3-2) după o cursă fabuloasă, de peste 70 de metri. În perioada 1965-1969, apărătorul a strâns 23 de selecții pentru prima reprezentativă a Scoției.

La doi ani după ce a jucat ultimul său meci la Chelsea, McCreadie a devenit antrenorul echipei, pe care a reușit să o readucă în prima ligă în 1977. După plecarea de pe banca lui Chelsea, scoțianul a plecat în Statele Unite, unde le-a mai antrenat pe Memphis Rogues, grupare pentru care a și jucat într-un meci, și Cleveland Force.

