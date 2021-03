Doliu la Craiova înainte de meciul cu FC Botoșani. A murit abonatul numărul unu în acest sezon

Universitatea Craiova este în doliu înainte de meciul cu FC Botoșani. Ștefan Triță, primul abonat al sezonului 2020-2021 și persoana care oferea portrete jucătorilor la petrecerile organizate de club, a decedat.

Ștefan Triță era nelipsit de la meciurile oltenilor, iar conturile sale de socializare sunt împânzite de imagini legate de Universitatea, iar prezența sa pe stadioane era un lucru obișnuit până la izbucnirea pandemiei de coronavirus.

La vârsta de 58 de ani, unul dintre cei mai mari fani ai „Științei” a pierdut lupta cu o boală ce nu îi dădea pace de doi ani.

Ștefan Triță era bine cunoscut între fanii Universității Craiova și era nelipsit de la partidele echipei favorite atunci când porțile erau deschise pentru fani. Din păcate, o boală incurabilă l-a răpus la doar 58 de ani, chiar cu o zi înainte ca „Știința” să joace pe teren propriu cu FC Botoșani.

Pe lângă pasiunea pentru Universitatea Craiova, Ștefan Triță era și un maestru în ceea ce privește portretele și nu de puține ori i-a desenat pe jucătorii pe care îi aprecia. Artistul era prezent mai mereu la petrecerile de final de an sau de sezon ale clubului, iar fotbaliștii olteni nu plecau fără un cadou din partea lui Ștefan Triță.

Iubirea sa față de echipa fanion a Olteniei nu avea limite, iar ca un gest de atașament, Ștefan Triță a devenit abonatul numărul unu al clubului din actualul sezon, 2020-2021. Acesta a ținut neapărat să se aboneze la meciurile favoriților săi, chiar dacă spectatorii nu au permisiunea să vadă jocurile din tribune.

Prietenii săi au postat mai multe mesaje de condoleanțe pentru cel care a fost Ștefan Triță: „Azi am pierdut pe cel mai înfocat suporter al Universității Craiova, un mare om ,un mare caracter, drum lin, prieten drag” sau „este nevoie de un minut pentru a găsi o persoană specială, o oră pentru a o aprecia și o zi pentru a o iubi, dar este nevoie de o întreagă viață pentru a o uita. Rămas-bun, prieten drag,” au fost doar două dintre sutele de mesaje care au fost postate pe pagina sa de socializare.

A iubit „Craiova-Maxima”, iar destinul a fost crud pentru el. Ștefan Triță a decedat de ziua lui Aurică Beldeanu

Ștefan Triță a realizat portrete și cu jucătorii „Craiovei Maxima”, cei mai iubiți fotbaliști care au îmbrăcat tricoul Universității Craiova. Din păcate, decesul lui Triță a venit chiar în ziua în care Aurel Beldeanu a împlinit 70 de ani.

„Absolut, am fost echipa care am deschis porțile pe plan european, pentru Steaua, Dinamo..Îți dai seama, noi am fost primii. Am ajuns în semifinalele Cupei UEFA. Am amintiri destule, frumoase, plăcute. Vorba aia… și cu șprițuri…Da, domnule, regretul meu cel mai mare este că nu am participat la niciun Campionat Mondial cu echipa națională. Din 1974… ar fi trebuit să fim la participăm la trei Mondiale. În 1974, ne-a bătut RDG-ul și nu ne-am calificat.

Am luat bătaie la ei, 0-2, am ratat calificarea „la mustață”. La fel s-a întâmplat și în 1978, eram în lot și sunt sigur că-l prindeam pentru Argentina. În 1982, am fost aproape. Am luat Angliei trei puncte și nu ne-am calificat. Acesta este regretul meu. Am avut trei șanse uriașe de a merge la Cupa Mondială și nu am participat deloc. Sperăm acum ca generația asta să meargă, dar e greu,” a declarat Aurică Beldeanu pentru FANATIK.