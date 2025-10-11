Doliu la Dinamo. Anunțul trist făcut pe pagina oficială: „Am pierdut un om care și-a dedicat întreaga carieră profesională clubului nostru”

Ceasul ticăie zilnic pentru fiecare dintre noi, iar timpul pe care îl mai avem pe pământ este necunoscuta care ne joacă feste mereu.

ADVERTISEMENT

Doliu la Dinamo. Ovidiu Grămadă a decedat

Nu există un moment exact în care ne despărțim definitiv de cei dragi, de ceea ce iubim și ceea ce ne-a făcut să simțim că suntem în viață. Pentru nimeni. Nici pentru Ovidiu Grămadă, cel care a fost un suporter dedicat al clubului și un colaborator fidel, care însă de astăzi nu se mai află printre noi. Acesta a avut ciroză, o boală nemiloasă, care l-a pus la pământ.

„S-a dus un prieten. O veste cumplit de tristă ne-a lovit astăzi. Un om drag, care a slujit Dinamo cu discreție, devotament și pasiune timp de mulți ani, Ovidiu Grămadă, a plecat dintre noi…Ani de zile m-am obișnuit să-l văd pe Ovidiu filmând meciurile lui Dinamo, indiferent că era vorba despre prima echipă, echipa secundă sau despre jocurile copiilor și juniorilor.

ADVERTISEMENT

A fost mai mult decât un coleg pentru noi. Nu pot uita primele meciuri transmise la Radio Dinamo și zâmbetul lui Ovidiu atunci când vedea că, inevitabil, ‘ne lipsea ceva’ pentru transmisie. ‘Hai, băieți, ați venit la filmare sau la plimbare?’, glumea el, iar apoi, ca prin minune, în geanta uriașă pe care o căra mereu, găsea exact ce ne trebuia ca să putem continua filmarea. A fost omul care avea mereu o vorbă bună, spusă cu umor, dar și o grijă sinceră, părintească.

Când ne vedea în cantonament, întreba mereu: „Băi, copii, voi ați mâncat ceva? Aveți tot ce vă trebuie?” Și, dacă ne lipsea ceva… Ovidiu se descurca. Întotdeauna. Ne vei lipsi, nea Ovidiu. Drum lin spre ceruri!”, a fost postarea celor de la

ADVERTISEMENT

Dinamo deplânge moartea lui Ovidiu Grămadă

Clubul Dinamo a avut, de asemenea, un mesaj pentru cel care a făcut parte din echipă pentru mulți ani.

ADVERTISEMENT

„Odihnă veșnică, Ovidiu Grămadă! Astăzi, din păcate, am pierdut un dinamovist adevărat – un om care și-a dedicat aproape întreaga carieră profesională clubului nostru. Ovidiu Grămadă a făcut parte din familia Dinamo timp de 28 de ani, îndeplinind cu devotament funcția de cameraman. A analizat sute de jucători, a colaborat cu numeroși antrenori și a contribuit, prin munca sa discretă dar esențială, la performanțele și trofeele câștigate de Dinamo.

În vârstă de 60 de ani, Ovidiu a trecut la cele veșnice în această dimineață. Clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnește-te în pace, Ovidiu!”, a fost postarea acestora de pe

ADVERTISEMENT

„Familia Dinamo”, mesaje de susținere pentru un membru DDB care trece prin momente dificile

Luna octombrie este una în care în urmă cu 25 de ani, și pe Cătălin Hîldan. , asta după ce el însuși a înfruntat „moartea” și a reușit să supraviețuiască.

Astăzi a venit vestea tristă a decesului lui Ovidiu Grămadă, însă în luptă pentru viața lui este un alt om cunoscut printre oamenii cei mai apropiați clubului.

„Toată suflarea dinamovistă, alături de Justin Maximilian. Familia Dinamo este una puternică, unită și mereu prezentă atunci când unul dintre „câinii roșii” are nevoie de sprijin. Astăzi, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către Justin Maximilian, un adevărat câine, care trece prin momente dificile. Nu există încercare pe care credința, voința și dragostea unei comunități nu o pot învinge. Toți dinamoviștii sunt acum alături de tine, Justin”, a fost mesajul pe unul dintre grupurile suporterilor.