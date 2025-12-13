Sport

Doliu la echipa lui Andrei Rațiu! Un fotbalist de la Rayo Vallecano a murit înaintea meciului cu Betis

Un tânăr fotbalist spaniol în vârstă de doar 15 ani a murit. Acesta era legitimat la Rayo Vallecano, clubul unde joacă și internaționalul român Andrei Rațiu.
Traian Terzian
13.12.2025 | 20:38
ULTIMA ORĂ
A murit un fotbalist legitimat la Rayo Vallecano. Sursă foto: colaj Fanatik
Sportul spaniol trece prin momente delicate, după moartea unui fotbalist de perspectivă de la Rayo Vallecano. Decesul acestuia vine la o săptămână după dispariția unui tânăr pilot de motocros.

A murit un tânăr fotbalist de la Rayo Vallecano

Clubul lui Andrei Rațiu a fost cel care a anunțat moartea subită a lui Emery Morales. Puștiul în vârstă de 15 ani era legitimat la Rayo Vallecano și juca pentru formația de juniori a grupării spaniole.

Pe conturile de social media ale echipei madrilene a fost postată și o imagine de doliu. În schimb, Rayo Vallecano nu a oferit mai multe detalii cu privire la cauza morții tânărului fotbalist.

”Toți cei de la Rayo Vallecano sunt profund afectați de moartea lui Emery Morales, jucător al academiei. Transmitem cele mai sincere condoleanțe părinților, familiei și prietenilor săi. Clubul de Fotbal Rayo Vallecano”, este mesajul clubului, apărut în online.

La scurt timp după aflarea veștii, conducerea fotbalului spaniol a dat un scurt mesaj de susținere pentru familia jucătorului și pentru club. ”La Liga dorește să transmită cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Emery Morales. Să se odihnească în pace”, a notat La Liga.

Cum stă Rayo Vallecano în La Liga

Vestea tragicei morți a lui Emery Morales a venit cu două zile înaintea meciului pe care Rayo Vallecano îl va susține, pe teren propriu, cu Betis Sevilla. Partida din etapa a 16-a din La Liga este programată luni, 15 decembrie, de la ora 22:00.

Înaintea acestui joc, formația lui Andrei Rațiu se află pe locul 12 în clasament, cu 17 puncte, în timp ce oaspeții sunt pe poziția a șasea, care duce în Conference League, cu 24 de puncte.

Alte tragedii petrecute în lumea fotbalului

Luna decembrie a anului 2025 este cu adevărat una neagră pentru fotbal. Meciul dintre Charlton și Portsmouth, din liga secundă a Angliei, a fost abandonat după doar 12 minute, din cauza decesului unui suporter al echipei gazdă.

O altă tragedie a avut loc în Belgia, acolo unde fostul internațional Glen De Boeck a încetat din viață la vârsta de 54 de ani. Fostul fundaș al lui Anderlecht fusese internat în spital cu câteva zile înainte după ce suferise o gravă hemoragie cerebrală și intrase în comă profundă.

