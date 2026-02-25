Sport

Doliu la Farul Constanța! A murit legenda clubului la care a debutat Gică Hagi

Farul Constanța a primit o veste tragică în săptămâna premergătoare meciului cu CFR Cluj. Una dintre legendele clubului la care a jucat și Gică Hagia murit miercuri, 25 februarie
Cristian Măciucă
25.02.2026 | 22:02
Doliu la Farul Constanta A murit legenda clubului la care a debutat Gica Hagi
ULTIMA ORĂ
Doliu la Farul Constanța! A murit legenda clubului la care a debutat Gică Hagi. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Farul Constanța este în doliu. Ilhan Mustafa, fost jucător de legendă al clubului de la malul Mării Negre și fost director al Palatului Copiilor din Constanța, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Echipa patronată de Gică Hagi a transmis condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare.

A murit Ilhan Mustafa! Cine a fost legenda Farului Constanța

Născut la Mangalia, pe 12 august 1952, Ilhan Mustafa a început fotbalul la AS Armata Marina Mangalia, la vârsta de 15 ani. Peste doar un an, fostul fundaș dreapta evolua deja la echipa de seniori a clubului, în Divizia C.

ADVERTISEMENT

Transferul la Farul Constanța a venit în ianuarie 1970, la numai 17 ani și 5 luni. Până în 1974 a evoluat la Portul Constanța și Victoria Roman, în perioada stagiului militar, după care fundașul dreapta a devenit un om de bază al „marinarilor până în 1981.

Ilhan Mustafa a pus ghetele în cui în 1983, la vârsta de doar 31 de ani. După ce s-a retras din activitate, fostul fundaș dreapta s-a dedicat educației. Începând cu anul 2005, a fost director al Palatului Copiilor din Constanța, funcție pe care a ocupat-o până în 2014, implicându-se activ în formarea și sprijinirea tinerelor generații.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

„Farul Constanța anunță cu regret trecerea în neființă a lui Ilhan Mustafa, unul dintre cei mai apreciați și iubiți jucători din istoria clubului.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea

Fundaș dreapta în una dintre cele mai frumoase echipe din istoria Farului, locul 4 în ediția 1973/1974, Ilhan Mustafa a debutat în tricoul alb-albastru în 1970, iar apoi a jucat din nou pentru Farul între 1974-1981, unde, așa cum avea să declare, ‘a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele’.

Mereu în inima noastră ! Condoleanțe familiei !”, a fost mesajul prin care Farul și-a exprimat regretul pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT


La doar un an după retragerea lui Ilhan Mustafa, la Farul Constanța avea să debuteze nimeni altul decât Gheorghe Hagi. Născut la Săcele, „Regele fotbalului românesc” a jucat pentru „marinari” în sezonul 1982-1983, după care s-a transferat la Sportul Studențesc.

Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul...
Fanatik
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită
Cum explică preşedintele DDB clipul care a creat un scandal în Rapid –...
Fanatik
Cum explică preşedintele DDB clipul care a creat un scandal în Rapid – Dinamo: “Vi se pare că e o pană de cioară?!”
Sold out! Biletele pentru UTA – FCSB, meciul care poate trimite campioana în...
Fanatik
Sold out! Biletele pentru UTA – FCSB, meciul care poate trimite campioana în play-out, s-au epuizat în câteva ore!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!