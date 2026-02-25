Doliu la Farul Constanța! A murit legenda clubului la care a debutat Gică Hagi

CE TREBUIE SĂ ȘTII A murit Ilhan Mustafa! Cine a fost legenda Farului Constanța

Farul Constanța este în doliu. Ilhan Mustafa, fost jucător de legendă al clubului de la malul Mării Negre și fost director al Palatului Copiilor din Constanța, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. a transmis condoleanțe prin intermediul rețelelor de socializare.

Născut la Mangalia, pe 12 august 1952, Ilhan Mustafa a început fotbalul la AS Armata Marina Mangalia, la vârsta de 15 ani. Peste doar un an, fostul fundaș dreapta evolua deja la echipa de seniori a clubului, în Divizia C.

Transferul la Farul Constanța a venit în ianuarie 1970, la numai 17 ani și 5 luni. Până în 1974 a evoluat la Portul Constanța și Victoria Roman, în perioada stagiului militar, după care fundașul dreapta a devenit un om de bază al „marinarilor până în 1981.

Ilhan Mustafa a pus ghetele în cui în 1983, la vârsta de doar 31 de ani. După ce s-a retras din activitate, fostul fundaș dreapta s-a dedicat educației. Începând cu anul 2005, a fost director al Palatului Copiilor din Constanța, funcție pe care a ocupat-o până în 2014, implicându-se activ în formarea și sprijinirea tinerelor generații.

„Farul Constanța anunță cu regret trecerea în neființă a lui Ilhan Mustafa, unul dintre cei mai apreciați și iubiți jucători din istoria clubului.

Fundaș dreapta în una dintre cele mai frumoase echipe din istoria Farului, locul 4 în ediția 1973/1974, Ilhan Mustafa a debutat în tricoul alb-albastru în 1970, iar apoi a jucat din nou pentru Farul între 1974-1981, unde, așa cum avea să declare, ‘a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele’.

Mereu în inima noastră ! Condoleanțe familiei !”, a fost mesajul prin care Farul și-a exprimat regretul pe pagina oficială de Facebook.

La doar un an după retragerea lui Ilhan Mustafa, la Farul Constanța avea să debuteze nimeni altul decât Gheorghe Hagi. Născut la Săcele, „Regele fotbalului românesc” a jucat pentru „marinari” în sezonul 1982-1983, după care s-a transferat la Sportul Studențesc.