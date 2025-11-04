Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal

ADVERTISEMENT

La doar o zi după ce Farul Constanța s-a impus la scor de neprezentare cu Csikszereda, scor 3-0, antrenorul principal al echipei a primit o veste tragică, anume că un membru al familiei s-a stins din viață.

Doliu la Farul Constanța

Farul Constanța este în stare de doliu în momentul de față. Antrenorul „marinarilor” a suferit o tragedie în familie, o persoană stingându-se din viață după victoria cu Csikszereda, scor 3-0.

Mai exact, este vorba despre o tragedie în familia lui Cristian Sava. Farul Constanța a oferit vestea tristă printr-un comunicat de presă, iar toți fanii „marinarilor” s-au arătat a fi alături de tehnician.

„Farul Constanța este alături de antrenorul Cristian Sava în aceste momente grele, prilejuite de pierderea unuia dintre membrii familiei sale. Sincere condoleanțe!”, s-a arătat în comunicatul emis de Farul Constanța.

Situație bizară pe banca Farului

Ianis Zicu a promovat la finalul sezonului trecut cu Metaloglobus, formație care a învins-o pe FCSB în actualul sezon, iar în urma acestui lucru a fost pus pe banca tehnică a Farului Constanța, în locul lui Gică Hagi.

, , cel care orchestrează ce se întâmplă în acest sezon la formația de la malul mării. Fostul mare internațional nu deține licența UEFA PRO, acesta fiind motivul pentru care nu este încă tehnicianul principal.

Persoana din staff care deține licența UEFA PRO este Cristian Sava. Ei bine, cuplul format din Sava și Zicu pare să funcționeze în acest sezon, „marinarii” acumulând 22 de puncte după 15 etape disputate.