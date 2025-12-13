Sport

Doliu la FC Barcelona! A murit omul care l-a adus pe Lionel Messi pe Camp Nou

FC Barcelona a făcut un anunț cutremurător. Un personaj important din istoria clubului, care a contribuit la transferul lui Lionel Messi, a decedat.
FANATIK
13.12.2025 | 15:22
ULTIMA ORĂ
Gabriel Masfuroll, fostul vicepreședinte al Barcelonei, a decedat.
În ziua în care FC Barcelona primește vizita celor de la Osasuna pe Camp Nou, clubul catalan a fost cutremurat de o veste devastatoare. Gabriel Masfuroll, care a activat în mai multe roluri la club, inclusiv ca vicepreşedinte, a decedat la vârsta de 72 de ani.

Gabriel Masfuroll a fost vicepreședintele Barcelonei în perioada 2000-2003, când în fruntea grupării era Joan Gaspart. În mare măsură, perioada a fost una de tristă amintire pentru catalani, cu o „secetă” totală din punct de vedere al trofeelor. Totuși, în această perioadă a avut loc un moment extrem de important din istoria clubului: transferul lui Lionel Messi.

Argentinianul a sosit la Barcelona la vârsta de 13 ani, în 2000, promisiunea de transfer fiind scrisă pe un șervețel și semnată de Carles Rexach, oficial al catalanilor la acea vreme, și de impresarul argentinian Horacio Gaggioli, care l-a propus pe Messi Barcelonei. Masfuroll, care activa atunci ca vicepreședinte, a jucat la rândul său un rol în concretizarea transferului lui Lionel Messi.

„FC Barcelona oferă condoleanțe familiei și prietenilor lui Gabriel Masfurroll, fost vicepreședinte al Clubului (2000-2003) și al Fundației (2010-2015). Odihnească-se în pace”, a transmis gruparea catalană pe contul oficial de X.

Cine a fost Gabriel Masfuroll

Dincolo de activitatea sa la FC Barcelona, Gabriel Masfuroll a activat în domeniul sănătății, unde a fondat mai multe companii, precum USP Hospitales sau Clinicas Mi, la cea din urmă activând ca președinte în ultimul deceniu. Economist la bază, acesta a lucrat de-a lungul timpului și în conducerea mai multor spitale din Spania.

A fost co-fondator al Fundației Catalane pentru Sindromul Down și fondator al „Mi Fundacion Alex”, cea din urmă în memoria fiului său, care s-a născut cu Sindromul Down și a decedat la vârsta de doar 3 ani. Masfuroll a fost o prezență importantă și în spațiul media, având peste o mie de articole scrise pentru publicații importante, precum Marca, El Pais, La Vanguardia sau Expansion, dar și 6 cărți publicate.

