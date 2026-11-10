Doliu la FCSB. „Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri!”. Gigi Becali a dat vestea

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Bogdan Costicea este o amintire veche a lui Gigi Becali. Specialistul în scouting a fost adus la club acum două luni pentru a-i ajuta pe Mihai Stoica și Florin Cernat să găsească jucători noi. Acum, tânărul trece printr-un moment greu după ce și-a pierdut mama, așa cum dezvăluie Gigi Becali.

A murit mama lui Bogdan Costicea, omul adus să-l sfătuiască pe Gigi Becali pe transferuri la FCSB

„Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA. Bogdan Costicea (49 de ani) a fost adus la FCSB în semn de respect pentru părinții săi, care sunt prieteni cu Gigi Becali. Cu toate acestea, patronul FCSB s-a plâns că fostul colaborator al CFR Cluj și FC Voluntari a fost rapid marginalizat de Mihai Stoica și Florin Cernat.

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Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el. I-am dat o dată 20.000 de euro și mi-a dat înapoi doar 2.000.

Am zis lasă, că ăștia sunt copiii mei, i-am crescut pe toți. Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, Meme cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!

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. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el. Mi-a zis că se poate uita și el de acasă, doar să mă ajute pe mine”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Costicea străbate anual 100.000 de kilometri pentru a căuta jucători de valoare

Bogdan Costicea se recomanda în urmă cu mai mulți ani drept un expert în scouting în zona Africii. Specialistul făcea atunci 100.000 de kilometri anual pentru a se uita la sute de meciuri, în speranța că va găsi jucători pe care să-i propună marilor echipe din Europa. Visul său era să-l descopere pe viitorul Osimhen.