Doliu la FCSB. „Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri!”. Gigi Becali a dat vestea

Bogdan Costicea este o amintire veche a lui Gigi Becali. Specialistul în scouting a fost adus la club acum două luni pentru a-i ajuta pe Mihai Stoica și Florin Cernat să găsească jucători noi. Acum, tânărul trece printr-un moment greu după ce și-a pierdut mama, așa cum dezvăluie Gigi Becali.
„Mama lui, Dumnezeu să o ierte, a murit ieri”, a declarat Becali la FANATIK SUPERLIGA. Bogdan Costicea (49 de ani) a fost adus la FCSB în semn de respect pentru părinții săi, care sunt prieteni cu Gigi Becali. Cu toate acestea, patronul FCSB s-a plâns că fostul colaborator al CFR Cluj și FC Voluntari a fost rapid marginalizat de Mihai Stoica și Florin Cernat.
„Pe Bogdan Costicea îl știu de mic copil. Doar că a făcut el niște tâmpenii, ba că pleacă la CFR, că e mare specialist. Ba că pleacă la Craiova, ba la Voluntari. L-am lăsat să se dea cu capul de pereți, dar mai vorbeam cu el. I-am dat o dată 20.000 de euro și mi-a dat înapoi doar 2.000.
Am zis lasă, că ăștia sunt copiii mei, i-am crescut pe toți. Mă tot suna că se duce prin Congo, prin Uganda după jucători. Eu râdeam când îmi spunea. Dar în urmă cu 3 luni, când am văzut că ăștia ai mei, Meme cu Cernat, nu se uită, am zis, decât să mănânce mentosana, hai să-l aduc pe ăsta, poate o fi bun. Dacă nu e bun, hai la revedere și cu tine!
Costicea mi-a zis că a văzut 300 de jucători și a selectat 19. Din ăia 19, Cernat și ceilalți ziceau că nu e niciunul bun. Am vorbit și cu Reghe să se uite. Am vorbit și cu Mirel, să se uite și el. Mi-a zis că se poate uita și el de acasă, doar să mă ajute pe mine”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.
Bogdan Costicea se recomanda în urmă cu mai mulți ani drept un expert în scouting în zona Africii. Specialistul făcea atunci 100.000 de kilometri anual pentru a se uita la sute de meciuri, în speranța că va găsi jucători pe care să-i propună marilor echipe din Europa. Visul său era să-l descopere pe viitorul Osimhen.