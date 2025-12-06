Doliu la Genoa! Echipa patronată de Dan Șucu, mesaj de adio: „A marcat generații întregi”

ADVERTISEMENT

Italia este marcată de o tragedie, un cunoscut interpret de muzică trecând în neființă. Genoa, club patronat de Dan Șucu, a oferit un mesaj de adio la auzul veștii triste.

Doliu la Genoa! Ce mesaj de adio a transmis clubul patronat de Dan Șucu

Sandro Giacobbe este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică din Italia. Pe parcursul zilei de vineri, 5 decembrie, cântărețul s-a stins din viață, la vârsta de 75 de ani.

Cântărețul era un mare fan al formației Genoa, astfel că echipa patronată de Dan Șucu a transmis un mesaj de adio. Sandro Giacobbe a iubit fotbalul și a evoluat în Naționala Cântăreților din Italia.

„Genoa CFC se alătură cu profundă durere familiei Giacobbe pentru dispariția lui Sandro Giacobbe, un pilon al muzicii italiene și o inimă mare roș-albastră. Genovez, autor al unor piese de neuitat care au marcat generații întregi, și-a manifestat mereu cu mândrie și pasiune credința în culorile Grifonului. Devotamentul său față de lumea fotbalului s-a exprimat și prin implicarea sa în Naționala Cântăreților, mai întâi ca jucător și apoi ca antrenor.

Întreaga societate roș-albastră transmite cele mai sincere condoleanțe, amintindu-și cu afecțiune de un artist excepțional și un suporter pasionat”, s-a arătat în postarea transmisă de Genoa.

Genoa, fără înfrângere în Seria A sub comanda lui De Rossi

Genoa s-a despărțit de Patrick Vieira, în urma rezultatelor mult sub așteptări, . Această schimbare pare a fi inspirată, „Grifonii” fiind fără înfrângere în Seria A de la numirea noului „principal”.

Concret, Genoa are un parcurs cu două victorii și două remize în Seria A sub comanda lui Daniele De Rossi. În schimb, „Grifonii” au fost eliminați din .