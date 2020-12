Doliu la Hollywood. A murit actorul care l-a interpretat pe Boba Fett în trilogia Star Wars

Veste tristă pentru fanii celebrei trilogii Star Wars, după ce Jeremy Bulloch, actorul care l-a interpretat pe Boba Fett, a murit în cursul zilei de joi.

Jeremy Bulloch a murit la spital la vârsta de 75 de ani, informează știripesurse.ro. Acesta suferea de Parkinson de câțiva ani și a suferit niște complicații, în urma cărora și-a pierdut viața.

Rolul din trilogia originală „Star Wars” este cel prin care s-a făcut remarcat ca actor. Jeremy Bulloch l-a interpretat pe Boba Fett, vânătorul de recompense din celebrele filme.

Este doliu în lumea Hollywood-ului după ce Jeremy Bulloch s-a stins din viață din cauza unor complicații ale bolii Parkinson. Tragicul anunț a fost făcut de agentul său

Actorul s-a făcut remarcat prin intermediul trilogiei „Stars Wars”, unde l-a interpretat pe Boba Fett, vânătorul de recompense din filmele „The Empire Strikes Back” (1980) și „Return of the Jedi” (1983). De asemenea, actorul a interpretat acest personaj și în cel de-al doilea sezon al serialului „Stars Wars”, The Mandalorian.

Jeremy Bulloch s-a născut în Market Harborough, Leicestershire, Marea Britanie, iar primul său rol major a fost în muzicalul „Summer Holiday” (1963), la vârsta de 17 ani. A jucat alături de vedeta pop Sir Cliff Richard.

Agentul său a spus câteva cuvinte despre viața actorului atunci când a făcut anunțul decesului. „A murit pașnic, în spital, înconjurat de familia sa. Jeremy a fost cel mai cunoscut pentru rolul lui Boba Fett în trilogia originală ‘Star Wars’.

A avut o carieră lungă și fericită de peste 45 de ani. A fost devotat soției sale, celor trei fii și celor 10 nepoți și le va fi dor de el teribil. Cerem ca intimitatea lor să fie respectată în acest moment foarte dificil”, a anunțat acesta, potrivit The Guardian.

Actorii din celebra trilogie nu au uitat să-și transmită codoleanțele, așa că au transmis câteva gânduri bune despre îndrăgitul actor. Mark Hammil, interpretul lui Luke Skywalker, și-a exprimat pe Twitter regretele.

„Un actor excelent, o companie încântătoare şi atât de amabil cu toată lumea, mă consider norocos că l-am întâlnit şi am lucrat cu el”, a fost mesajul lui Hammil.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

ADVERTISEMENT

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020