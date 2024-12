Doliu la Hollywood. A murit o îndrăgită actriță din Star Trek

Este doliu în lumea Hollywood-ului după ce Jill Jacobson, actriță care a apărut în seriale precum Falcon Crest, The New Gidget și două producții din franciza Star Trek, a murit la vârsta de 70 de ani.

A murit Jill Jacobson, actrița din Star Trek

Jill Jacobson, actriță remarcată pentru , dar și în Falcon Crest și The New Gidget, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Prietenul său Dan Harary este cel care a făcut anunțul trist.

Potrivit The Hollywood Reporter, aceasta a murit pe 8 decembrie, la Cedars-Sinai Culver West Health Center, după o luptă îndelungată cu boala. Jacobson, care a fost și purtătoare de cuvânt pentru American Cancer Society, a vorbit public despre lupta sa cu cancerul esofagian în cadrul unui episod al emisiunii The Jim Masters Show din septembrie.

Managerul său, Ben Padua, i-a adus un omagiu, descriind-o pe Jacobson drept o clientă „frumoasă, plină de suflet, extrem de amuzantă și elegant de îndrăzneață”. El i-a lăudat talentul actoricesc și simțul umorului, comparându-le cu măiestria comică din filmele fraților Marx, conform

„Experiența prin care am trecut a fost extrem de intensă. Pur și simplu nu poți funcționa, nu te mai poți descurca. Acum sunt atât de recunoscătoare. Tot ce îmi doresc este să merg mai departe și să ajut oamenii. Te face să vrei să îi ajuți pe ceilalți”, a declarat în trecut, conform

Care a fost ultimul proiect al actriței

Jacobson a crescut în Beaumont și Dallas, Texas, fiind fiica doctorului Harry Jacobson și a lui Carol Toplitz Jacobson Hornstein. A urmat cursurile Universității din Texas, la Austin, unde a obținut o diplomă în Performanță pentru Radio, Televiziune și Film.

După absolvire, s-a mutat la Los Angeles, unde a fost distribuită în rolul principal din filmul Nurse Sherri. Jacobson a apărut în Star Trek: The Next Generation în 1989 și în Star Trek: Deep Space Nine în 1996.

De-a lungul carierei sale, a mai jucat în seriale precum Hung, Newhart, Castle, Who’s the Boss?, Quantum Leap, Crazy Like a Fox, Arliss și Murphy Brown, având totodată un rol minor în filmul Splash din 1984, regizat de Ron Howard.

În ultimii ani, Jacobson a fost o prezență bine-cunoscută pe scenele de stand-up comedy din Los Angeles, performând la The Improv și The Comedy Store. Ultimul său proiect, un serial TV intitulat Merrily, este în prezent în producție și urmează să fie lansat anul viitor, potrivit TMZ.