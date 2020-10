Doliu la Hollywood. A murit Sean Connery, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din toate timpurile

Sean Connery, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din toate timpurile, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Tristul anunț a fost făcut de BBC, primul interpret al celebrului James Bond fiind diagnosticat în urmă cu 4 ani cu o boală necruțătoare, Alzheimer.

Afecțiunea cumplită i-a afectat serios funcțiile creierului, dar și mersul starul de la Hollywood având nevoie în permanență de două persoane care să-l susțină atunci când ieșea pe stradă. Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și urmărit pe micile ecrane.

Actorul de origine scoțiană a avut o carieră de succes, primind de-a lungul timpului pentru rolurile sale numeroase premii. Mai exact, Sean Connery a fost mândrul posesor a trei Globuri de Aur, două premii Bafta, dar și un Oscar primit pentru rolul secundar din „The Untouchables” (1988).

Doliu în lumea filmului. Sean Connery, celebrul actor din seria James Bond, a murit. Copilărie și carieră

Thomas Sean Connery a venit pe lume pe 25 august 1930 într-o suburbie a orașului Edinburgh, Marea Britanie. Provenind dintr-o familie modestă și cu un frate mai mic, starul a fost nevoit să renunțe la școală și să lucreze încă de la o vârstă fragedă.

Ulterior, s-a înrolat în Marina Regală Britanică, dar a fost nevoit să renunțe din cauza problemelor de sănătate. Avea doar 19 ani când a fost diagnosticat cu ulcer, boala punând capăt carierei sale în serviciul Marinei.

Așa a început să lucreze în diferite domenii, printre care se numără zidărie, salvamar sau model pentru studenții Colegiului de Artă din Edinburgh. Câțiva ani mai târziu s-a remarcat în lumea filmului după ce s-a alăturat unui cor pentru producția muzicală „South Pacific”.

Renumitul actor avea să-și amintească mai târziu că nu avea voce și nici nu știa să danseze, dar cu toate acestea a urcat pe scenă. Rolul a fost unul hotărâtor pentru cariera sa artistică, de-a lungul timpului jucând în peste 90 de producții.

Foarte puțină lume știe că Sean Connery a participat la un concurs de frumusețe care avea să fie decisiv în cariera sa. Locul trei la „Mister Univers” i-a deschis ușa către celebritate, ajungând în foarte puțin timp să fie recunoscut și apreciat pentru munca sa.

Starul scoțian a primit recunoașterea internațională abia în anul 1962 după ce a interpretat rolul lui James Bond în „Dr. No”. De asemenea, celebrul actor a mai jucat în producții precum „From Russia with Love” (1963), „Goldfinger” (1964), „Thunderball” (1965), „You Only Live Twice” (1967) sau „Diamonds Are Forever” (1971).

S-a retras de pe micile ecrane în 2003 după ce filmul „The League of Extraordinary Gentlemen” s-a dovedit a fi un eșec atât de box office, cât și de critică. În ceea ce privește viața sa personală a fost căsătorit de două ori. Prima soție, actrița de origine australiană Diane Cilento i-a oferit un băiat, Jason Connery, născut pe 11 ianuarie 1963.

După primul mariaj petrecut între anii 1962 – 1973 a avut mai multe relații amoroase, urmând ca în 1975 să se căsătorească a doua oară cu Micheline Roquebrune, care are trei copii dintr-un mariaj anterior. Actrița are 91 de ani și se mențină în formă datorită sportului.

Sean Connery, investit de Regina Elisabeta a II-a în rolul de Sir

Considerat unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor, Sean Connery a fost investit în rolul de Sir de însuși Suverana Marii Britanii. Se întâmpla în iulie 2000 în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Holyrood din Edinburgh.

La momentul respectiv starul de la Hollywood a purtat un costum tradițional scoțian, fiind însoțit de soția sa. Acesta nu este singurul titlu onorific primit de-a lungul existenței sale, Sean Connery având în portofoliu numeroase astfel de premii.

Concret, regretatul actor care a murit la vârsta de 90 de ani a primit de-a lungul carierei titlul onorific Fellowship acordat de Academia Scoțiană Regală de Muzică și Teatru din Glasgow (1984), Comandant al Artelor și Literelor (Franța, 1987), Premiul „Man of Culture” (Roma, Italia, 1990), titlul „Scoțianul Anului” acordat de BBC Scoția (1991), medalia „The Freedom of the City of Edinburgh” (1991) și multe altele.

Starul scoțian, avere impresionantă. Cui îi vor rămâne banii

Sean Connery a învățat încă de mic valoarea banilor, mai ales că a început să lucreze încă de la 13 ani. Renumitul actor din seria James Bond a strâns o avere impresionantă, aceasta fiind evaluată la suma de 85 de milioane de lire sterline (106,8 milioane de euro).

La un moment dat starul a declarat că-și va dezmoșteni singurul copil, pe Jason Connery, pentru că nu știe să aprecieze valoarea banului. Actorul s-a menținut pe poziție, chiar și după ce fiul său a amenințat că își va schimba numele de familie dacă va face acest lucru.

Cu toate acestea Sean Connery a declarat că vrea ca fiul său să aibă o carieră care să-l ajute să-și câștige proprii bani, nu să-i cheltuie pe al lui. Cel mai probabil averea uriașă va rămâne în cele din urmă lui Jason Connery, care a devenit la rândul său un actor cunoscut și apreciat.

Top 10 filme de succes ale lui Sean Connery, în opinia IMBD: