Doliu la Hollywood. Actrița Kelly Preston, soția lui John Travolta, a murit la 57 de ani

Actrița Kelly Preston, soția lui John Travolta, a murit duminică, 12 iulie, la vârsta de 57 de ani.

Decesul acesteia a survenit în urma unei lupte crâncene, de mai bine de doi ani, cu cancerul de sân.

Anunțul dispariției lui Kelly a fost făcut chiar de cunoscutul John Travolta, printr-o emoționantă postare pe un site se socializare.

Kelly Preston și John Travolta (66 de ani) trăiau o frumoasă poveste de dragoste începută încă din 1991. Aceștia au împreună doi copii, Ella (20 de ani) și Benjamin (9 ani). Cei doi actori au mai avut un fiu, Jett, care însă a murit la 16 ani, în 2009, scrie revista People.

”Cu inima foarte îndurerată, vă spun că frumoasa mea soție Kelly a pierdut lupta de doi ani cu cancerul de sân. Ea a dus o luptă curajoasă, în care a avut dragostea și sprijinul multor persoane. Iubirea și viața lui Kelly nu vor fi niciodată uitate.

Pentru un timp, voi fi alături de copiii mei, care și-au pierdut mama, așa că îmi cer iertare în avans pentru faptul că nu veți auzi de noi o vreme”, a scris actorul pe contul de Instagram.

Kelly Preston, discretă în ultimii ani cu boala care o măcina

Kelly Preston s-a născut pe 13 octombrie 1962, în Honolulu, Hawaii. A studiat actoria la Universitatea din sudul Californiei și și-a început cariera în 1985, cu primul său rol principal în filmul ”Mischief”, după mai multe roluri minore în emisiuni de televiziune, inclusiv în producția ”Pentru dragoste și onoare”.

În următorii ani, Preston a jucat în filme precum SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) și For Love of the Game (1999). Ultimul său rol jucat a fost în filmul ”Gotti” din 2018 în care a interpretat-o ​​pe Victoria Gotti, soția șefului mafiei John Gotti, care a fost înfățișat pe ecran de Travolta.

Conform sursei citate mai sus, Kelly Preston a fost extrem de discretă în ultimii doi ani în privința stării ei de sănătate. ”Era un suflet luminos, frumos și iubitor, care avea grijă profundă de ceilalți și care dădea viață la tot ceea ce atingea. Familia vă cere să înțelegeți nevoia de confidențialitate în acest moment”, a fost mesajul transmis de familia lui John Travolta.

