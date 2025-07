Doliu la Hollywood, după ce un cunoscut actor a murit înecat. Vedeta se afla în vacanță cu familia

Cetatea filmului este afectată intens, după ce un cunoscut actor a murit brusc, în timp ce se afla în vacanță pe coasta Caraibelor, în Costa Rica. Malcolm-Jamal Warner avea doar 54 de ani și era un interpret apreciat.

Doliu la Hollywood, după ce un cunoscut actor a murit înecat

Primele informații vorbesc despre faptul că actorul și muzicianul s-ar fi înecat în jurul orei 14.30, în zona Playa Grande din orașul Cocles, provincia Limon. Un curent puternic l-ar fi tras în adâncurile oceanului. În ciuda intervenției martorilor, care au încercat să îl scoată pe actor din apă, trupul acestuia a fost recuperat fără viață.

Poliţia de Investigaţii Judiciare din Costa Rica a declarat luni pentru că nu s-a mai putut face nimic pentru acesta, fiind declarat decesul de către reprezentanții Crucii Roșii.

Malcolm-Jamal Warner, originar din New Jersey, era o figură apreciată la Hollywood. El de 9 ani, când a început să joace în The Cosby Show, fiind distribuit în rolul singurului fiu al lui Bill Cosby și Phylicia Rashad, Heathcliff şi Claire Huxtable.

„Când a apărut serialul, atât albi, cât şi negri vorbeau despre faptul că familia Huxtable nu există cu adevărat, că oamenii de culoare nu trăiesc cu adevărat aşa. Între timp, noi primeam zeci de mii de scrisori de la fani care ne mulţumeau pentru acest spectacol”, a declarat el după mai mulți ani de la apariția celebrului sitcom.

A avut o carieră artistică impresionantă

De asemenea, s-a făcut remarcat și în emisiunii ca Fame. Emmy pentru rolul din serialul lansat în 1985.

Recent, el a avut un rol și în Rezidentul, unde a interpretat personajul medicului AJ Austin. De asemenea, în 2015, Warner a câștigat un Grammy pentru cea mai bună interpretare a unei piese a lui Stevie Wonder.

Warner a continuat să lucreze constant în televiziune de-a lungul carierei sale, având contribuții importante în Touched by an Angel, Community, Key and Peele, Suits, Sons of Anarchy şi American Horror Story.

El era căsătorit și avea și o fiică.