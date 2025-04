Doliu la Hollywood. Un îndrăgit actor a murit la 54 de ani. A jucat în Boston Public și Batman

Este doliu la Hollywood după ce un cunoscut actor s-a stins din viață la 54 de ani. A jucat în serialul “Boston Public”, dar și într-un film cu Batman.

Este doliu la Hollywood. Un actor din Boston Public și Batman a murit

Actorul Nicky Katt a vârsta de 54 de ani, iar cauza nu a fost făcută publică. Apropiații starului, dar și avocatul său, John Sloss, au confirmat decesul, conform .

Și-a început cariera în lumea filmului încă din copilărie și a jucat în numeroase producții de-a lungul timpului. A devenit cunoscut mai ales datorită rolului din serialul “Boston Public”, unde l-a interpretat pe profesorul Harry Senate.

A apărut în aproximativ 50 de episoade ale serialului, dintre cele 81. Producția a fost difuzată între anii 2000 și 2004 și a avut, în total, 4 sezoane.

În anii ’80, Nicky Katt a interpretat primele sale roluri în producții cum ar fi “Fantasy Island” și “CHiPs”. Ulterior, a interpretat roluri complexe, care au inclus și personaje dure. Printre serialele în care a mai apărut se numără “Friends”, “The Guardian”, “Law & Order”, “Monk” și “Casual”.

Primul loc într-un film a fost în anul 1981, în producția “Underground Aces”. A mai apărut și în filmele “The Doom Generation”, (1995), “Batman & Robin” (1997), “School of Rock” (2003), “Death Proof” (2007) și “The Sitter” (2011).

cult, cum ar fi “Dazed and Confused” (1993), “Boiler Room” (2000) și “Insomnia” (2002). A avut roluri în blockbustere ca “The Dark Night” (2008), precum și în animații experimentale, cum ar fi “Waking Life” (2001).

A colaborat cu unii dintre cei mai cunoscuți regizori

În cariera sa, Nicky Katt a colaborat cu regizori de renume, printre care se numără și Richard Linklater, Steven Soderbergh și Christopher Nolan. Ultimul său rol l-a avut în anul 2018.

În plus, în afară de aparițiile în filme și seriale, actorul a oferit vocea personajului Atton Rand în jocul video “Star Wars: Knights of the Old Republic II”.

Nicky Katt s-a născu pe 11 mai 1979 în statul Dakota de Sud din SUA. A fost căsătorit cu Annie Morse din anul 1999 și până în 2001, până au ajuns la divorț.

Moartea actorului este o veste tristă pentru colegii de breaslă, care i-au apreciat munca depusă în mai bine de 30 de ani de carieră în lumea filmului și a serialelor TV.

Acesta a avut o viață și o carieră discretă, reușind de fiecare dată să interpreteze cu succes tot felul de personaje, motiv pentru care a fost apreciat de public.