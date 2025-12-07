Doliu la Liverpool! Fostul patron al „cormoranilor” s-a stins din viață

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre din Premier League, Liverpool, este în doliu după ce fostul patron s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani. Care este cauza decesului și care a fost mesajul familiei.

Tom Hicks a murit la vârsta de 79 de ani

Fostul co-proprietar al clubului Liverpool, Tom Hicks, a murit la vârsta de 79 de ani. Informația a fost oferită de un purtător de cuvânt al omului de afaceri american.

Tom Hicks a deținut clubul Liverpool timp de trei ani și jumătate, înainte de a îl vinde în 2010. Decesul s-a produs din cauze naturale, iar omul de afaceri s-a aflat lângă familie.

„Dintre toate lucrurile pe care le-a realizat în viața sa remarcabilă, cel mai drag titlu al lui Tom Hicks a fost «Tată». Indiferent de încercările și greutățile prin care a trecut, el a rămas mereu constant în generozitatea și iubirea față de familia sa.”

El rămâne o forță călăuzitoare pentru familia noastră, iar noi suntem profund onorați să îi continuăm moștenirea. Deși suntem devastati de această pierdere, suntem foarte recunoscători că am fost copiii săi”, s-a arătat în comunicatul emis de familia lui Tom Hicks.

Tom Hicks, blamat de fanii „cormoranilor”

Mandatul lui Hicks la Anfield a fost dominat de dispute și controverse, ca urmare a faptului că a achiziționat o participație de 50% la club împreună cu investitorul american George Gillett.

El își propunea să repete performanțele obținute în conducerea unor echipe sportive americane, precum Dallas Stars din NHL, care a triumfat în Cupa Stanley în 1999. Totodată, Hicks a fost proprietarul echipei Texas Rangers din MLB între 1998 și 2010, interval în care aceasta a obținut trei titluri în Divizia de Vest a SUA și a ajuns în finală.

Totuși, și de conflicte severe cu fostul director executiv Rick Perry și cu antrenorul Rafael Benitez, care a fost înlocuit ulterior de Roy Hodgson, o decizie considerată un eșec.

În perioada în care Hicks și Gillett au fost co-proprietari, clubul nu a câștigat niciun trofeu, iar suporterii au început rapid să-și manifeste nemulțumirea. Controversele au fost amplificate după ce fiul lui Hicks, , numindu-l „idiot” într-un e-mail plin de injurii, pentru care ulterior și-a cerut scuze.

Pe fondul tensiunilor care au continuat să crească, Hicks și Gillett au ajuns la o ruptură și au decis să vândă clubul către Fenway Sports Group în anul 2010.

Care a fost averea lui Tom Hicks

Hicks, care împreună cu Gillett fusese descris ca „extractor de active” în primul discurs al deputatului Steve Rotherham în Parlament, solicitase între 600 de milioane și 1 miliard de lire pentru club. Totuși, FSG a finalizat preluarea pentru aproximativ 300 de milioane de lire, sumă cu circa 80 de milioane mai mare decât cea plătită inițial de Hicks și Gillett.

Cu toate acestea, datorită unor datorii care depășiseră 200 de milioane, cei doi investitori au înregistrat pierderi de aproape 150 de milioane de lire. Hicks a avut cândva o avere estimată la aproximativ un miliard de dolari, dar aceasta s-a diminuat semnificativ după o serie de investiții eșuate.

El lasă în urmă soția sa, Cinda Cree, și cei șase copii: Thomas Ollis Jr, Mack Hardin, John Alexander, Robert Bradley, William Cree și Catherine Forgrave.