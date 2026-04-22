Doliu la PAOK! Clubul lui Răzvan Lucescu, cutremurat de o nouă veste tristă

Anul 2026 este unul cu adevărat devastator pentru PAOK, iar gruparea antrenată de Răzvan Lucescu trece din nou prin momente cumplite. Clubul grec a confirmat faptul că fratele mai mare al președintelui Ivan Savvidis, Pavlos, a decedat pe 22 aprilie, la vârsta de 72 de ani. Acesta se afla în spital de mai mult timp.
Decesul lui Pavlos Savvidis a fost anunțat miercuri, 22 aprilie, de clubul PAOK. „Familia PAOK își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților președintelui echipei PAOK FC, Ivan Savvidis, pentru pierderea fratelui său, Pavlos”, a transmis gruparea din Salonic pe rețelele sociale.
Fratele omului de afaceri se afla la spital de mai mult timp, iar Ivan Savvidis a călătorit de urgență marți la Salonic pentru a fi alături de acesta. Conform metrosport.gr, Pavlos Savvidis a decedat în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 02:00. Echipa lui Răzvan Lucescu va evolua sâmbătă în finala Cupei Greciei, contra celor de la OFI Creta.
Anul 2026, în care PAOK își sărbătorește centenarul, a început cu o tragedie uriașă în familia clubului. În ianuarie, 7 tineri suporteri ai grupării din Salonic au decedat în județul Timiș după ce au fost implicați într-un accident teribil în timp ce călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul din Europa League dintre Lyon și PAOK. Apoi, în martie, un fan al echipei a murit după ce a fost înjunghiat în plină stradă.
Pe 7 aprilie, PAOK s-a numărat printre cluburile afectate de tragica veste care a cutremurat fotbalul mondial: decesul lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani. După ce decesul lui Pavlos Savvidis a fost anunțat de către club, fanii lui PAOK au lăsat mai multe comentarii emoționante. „Acest an este plin de durere” ;
„Ce altceva ne va mai găsi în acest an? Doar moarte și întuneric, fără bucurie, fără lumină… Ce pot spune, am inima frântă… Odihnească-se în pace” ; „Ce an a fost acesta… Doar Moarte… Odihnească-se în pace… Nu mai sunt cuvinte”, au transmis aceștia.