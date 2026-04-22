Doliu la PAOK! Clubul lui Răzvan Lucescu, cutremurat de o nouă veste tristă

Anul 2026 este unul cu adevărat devastator pentru PAOK, iar gruparea antrenată de Răzvan Lucescu trece din nou prin momente cumplite. Clubul grec a confirmat faptul că fratele mai mare al președintelui Ivan Savvidis, Pavlos, a decedat pe 22 aprilie, la vârsta de 72 de ani. Acesta se afla în spital de mai mult timp.

Clubul PAOK, cutremurat de o nouă tragedie. Fratele președintelui Ivan Savvidis a decedat

Decesul lui Pavlos Savvidis a fost anunțat miercuri, 22 aprilie, de clubul PAOK. „Familia PAOK își exprimă sincerele condoleanțe familiei și apropiaților președintelui echipei PAOK FC, Ivan Savvidis, pentru pierderea fratelui său, Pavlos”, a transmis gruparea din Salonic pe rețelele sociale.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… — PAOK FC (@PAOK_FC)

Fratele omului de afaceri se afla la spital de mai mult timp, iar Ivan Savvidis a călătorit de urgență marți la Salonic pentru a fi alături de acesta. Conform , Pavlos Savvidis a decedat în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 02:00. Echipa lui Răzvan Lucescu va evolua sâmbătă în finala Cupei Greciei, contra celor de la OFI Creta.

2026, an teribil pentru PAOK

Anul 2026, în care PAOK își sărbătorește centenarul, a început cu o tragedie uriașă în familia clubului. În ianuarie, după ce au fost implicați într-un accident teribil în timp ce călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul din Europa League dintre Lyon și PAOK. Apoi, în martie, .

Pe 7 aprilie, PAOK s-a numărat printre cluburile afectate de la vârsta de 80 de ani. După ce decesul lui Pavlos Savvidis a fost anunțat de către club, fanii lui PAOK au lăsat mai multe comentarii emoționante. „Acest an este plin de durere” ;

„Ce altceva ne va mai găsi în acest an? Doar moarte și întuneric, fără bucurie, fără lumină… Ce pot spune, am inima frântă… Odihnească-se în pace” ; „Ce an a fost acesta… Doar Moarte… Odihnească-se în pace… Nu mai sunt cuvinte”, au transmis aceștia.