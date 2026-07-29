Doliu la Petrolul Ploiești: „Un lup a plecat la cer”

ADVERTISEMENT

Este doliu în rândul ”lupilor galbeni”, după ce unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului a murit. Tragica veste a fost dată pe pagina de Facebook a susținătorilor formației ploieștene.

Un suporter al Petrolului a murit

Prezent la mai toate partidele Petrolului de pe ”Ilie Oană”, dar și în deplasările din întreaga țară, Florian Valentin a decedat. Cauzele morții celui cunoscut ca ”Bobo” nu au fost detaliate de colegii săi de peluză.

ADVERTISEMENT

”Un lup al Petrolului a plecat la cer. În urmă a lăsat o durere fără margini și amintiri ce nu vor muri niciodată. Dumnezeu să-l odihnească!”, este anunțul postat pe pagina de Facebook ”Lupii Galbeni Peste Tot”.

Moartea sa nu i-a lăsat indiferenți nici pe rivali, un fan dinamovist ținând să-i aducă un ultim omagiu. ”Condoleanțe de la un ‘câine’. Rivali pe teren, dar nu și dușmani în viață. Înainte de toate suntem oameni”, a scris acesta într-un comentariu.

ADVERTISEMENT

Trupul neînsuflețit al suporterului petrolist va fi depus miercuri, 29 iulie, la capela de lângă Liceul Mihai Viteazul. Înmormântarea va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 11:00, la Cimitirul Mihai Bravu.

ADVERTISEMENT

Alte două tragedii s-au petrecut în ultimele zile

Fotbalul din țara noastră a mai primit două lovituri grele în ultimele zile. Mai întâi, în ziua finalei Cupei Mondiale, , unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și scriitori români.

ADVERTISEMENT

Apoi, săptămâna trecută a venit vestea că fostul fundaș al lui Dinamo, , acolo unde se stabilise. Ghanezul a murit pe 17 iunie, dar înmormântarea a fost programată abia după o lună pentru a putea ajunge întreaga familie.