Sport

Doliu la Petrolul Ploiești: „Un lup a plecat la cer”

O tragedie uriașă a lovit fenomenul ultras din România. Un suporter al echipei Petrolul a murit la câteva zile după ce echipa favorită a pierdut meciul cu FC Argeș.
Traian Terzian
29.07.2026 | 07:00
Doliu la Petrolul Ploiesti Un lup a plecat la cer
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A murit un suporter înfocat al Petrolului. Sursă foto: colaj Fanatik
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Este doliu în rândul ”lupilor galbeni”, după ce unul dintre cei mai înfocați suporteri ai Petrolului a murit. Tragica veste a fost dată pe pagina de Facebook a susținătorilor formației ploieștene.

Un suporter al Petrolului a murit

Prezent la mai toate partidele Petrolului de pe ”Ilie Oană”, dar și în deplasările din întreaga țară, Florian Valentin a decedat. Cauzele morții celui cunoscut ca ”Bobo” nu au fost detaliate de colegii săi de peluză.

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”Un lup al Petrolului a plecat la cer. În urmă a lăsat o durere fără margini și amintiri ce nu vor muri niciodată. Dumnezeu să-l odihnească!”, este anunțul postat pe pagina de Facebook ”Lupii Galbeni Peste Tot”.

Moartea sa nu i-a lăsat indiferenți nici pe rivali, un fan dinamovist ținând să-i aducă un ultim omagiu. ”Condoleanțe de la un ‘câine’. Rivali pe teren, dar nu și dușmani în viață. Înainte de toate suntem oameni”, a scris acesta într-un comentariu.

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Trupul neînsuflețit al suporterului petrolist va fi depus miercuri, 29 iulie, la capela de lângă Liceul Mihai Viteazul. Înmormântarea va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 11:00, la Cimitirul Mihai Bravu.

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Alte două tragedii s-au petrecut în ultimele zile

Fotbalul din țara noastră a mai primit două lovituri grele în ultimele zile. Mai întâi, în ziua finalei Cupei Mondiale, a murit lui Mircea M. Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și scriitori români.

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Apoi, săptămâna trecută a venit vestea că fostul fundaș al lui Dinamo, George Blay, a decedat în urma unui atac de cord suferit în SUA, acolo unde se stabilise. Ghanezul a murit pe 17 iunie, dar înmormântarea a fost programată abia după o lună pentru a putea ajunge întreaga familie.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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