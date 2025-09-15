Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă

Costel Gâlcă (53 de ani) a primit o veste tragică. Cu câteva zile , a aflat că și-a pierdut fratele. În semn de solidaritate, clubul din Giulești a transmis un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

A murit fratele lui Costel Gâlcă

Rapid merge excelent în SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă este neînvinsă după 9 etape și îi suflă în ceafă liderului Universitatea Craiova. Cu toate aceste, tehnicianul grupării de sub Podul Grant trece prin clipe grele. Clubul din Giulești a anunțat că fratele lui Gâlcă s-a stins din viață în cursul zilei de luni, 15 septembrie.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.

ADVERTISEMENT

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunaț Rapid prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Vestea că antrenorul alb-vișiniilor și-a pierdut fratele a venit chiar în săptămâna premergătoare meciului cu Hermannstadt. În etapa a 10-a din SuperLiga, sibienii vor fi oaspeți în Giulești. Confruntarea cu echipa lui Marius Măldărășanu este programată duminică, 21 septembrie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT

Alături de Universitatea Craiova, Rapid este singura echipă neînvinsă din campionatul României. Fotbaliștii lui Gâlcă ocupă locul 2, cu 19 puncte, cu patru mai puține decât rivala din Bănie.