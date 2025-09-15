Sport

Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă

Veste cumplită pentru Costel Gâlcă în săptămâna premergătoare meciului dintre Rapid și Hermannstadt. Fratele antrenorului s-a stins din viață
Cristian Măciucă
15.09.2025 | 21:46
Doliu la Rapid A murit fratele lui Costel Galca
breaking news
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă. FOTO: sportpictures.eu

Costel Gâlcă (53 de ani) a primit o veste tragică. Cu câteva zile înaintea meciului cu Hermannstadt, antrenorul Rapidului a aflat că și-a pierdut fratele. În semn de solidaritate, clubul din Giulești a transmis un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

A murit fratele lui Costel Gâlcă

Rapid merge excelent în SuperLiga. Echipa lui Costel Gâlcă este neînvinsă după 9 etape și îi suflă în ceafă liderului Universitatea Craiova. Cu toate aceste, tehnicianul grupării de sub Podul Grant trece prin clipe grele. Clubul din Giulești a anunțat că fratele lui Gâlcă s-a stins din viață în cursul zilei de luni, 15 septembrie.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.

ADVERTISEMENT

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunaț Rapid prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Vestea că antrenorul alb-vișiniilor și-a pierdut fratele a venit chiar în săptămâna premergătoare meciului cu Hermannstadt. În etapa a 10-a din SuperLiga, sibienii vor fi oaspeți în Giulești. Confruntarea cu echipa lui Marius Măldărășanu este programată duminică, 21 septembrie, de la ora 21:00.

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

Alături de Universitatea Craiova, Rapid este singura echipă neînvinsă din campionatul României. Fotbaliștii lui Gâlcă ocupă locul 2, cu 19 puncte, cu patru mai puține decât rivala din Bănie.

ADVERTISEMENT
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis...
Digisport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul...
Fanatik
A scos telefonul când s-a văzut pe scenografie la Petrolul – Dinamo! Fostul mare campion al României a dat lovitura de start la Ploiești. Foto
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e...
Fanatik
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e lider și pe ce loc ”l-a pus” pe David Popovici de ziua lui
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza...
Fanatik
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!