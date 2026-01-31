Doliu la Rapid! Momente dificile pentru Cristi Manea

ADVERTISEMENT

Cristi Manea trece prin momente extrem de dificile. Mama fundașului lateral de la Rapid s-a stins din viață, astfel că internaționalul a rămas fără ambii părinți. Clubul din Giulești este alături de familia îndoliată.

Momente dificile pentru Cristi Manea

Cristian Manea parcurge o formă sportivă foarte bună, însă o veste tragică s-a năpustit asupra familiei sale. Mama fundașului lateral s-a stins din viață, astfel că fundașul trebuie să continue să aibă grijă de frații săi.

ADVERTISEMENT

Anunțul trist a fost oferit de clubul Rapid. În zi de meci, formația giuleșteană a transmis că este alături de Cristi Manea și că îi urează sincere condoleanțe.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de Cristian Manea în aceste clipe grele, marcate de pierderea mamei sale.

ADVERTISEMENT

Familia Rapidului îi transmite sincere condoleanțe și este alături de el și de cei dragi.

ADVERTISEMENT

Multă putere, Cristi! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Rapid.

ADVERTISEMENT

Moartea tatălui, marea dramă prin care a trecut Cristi Manea

Cristi Manea și-a pierdut al doilea părinte duminică, 31 ianuarie. În cadrul emisiunii „Suflet de Rapidist”, . Aflat împrumut la Mouscron, în urmă cu 10 ani, și, de atunci, a devenit ca un tată pentru frații săi gemeni. Din păcate, mama lui Cristi Manea a încetat recent din viață, iar acesta trebuie să rămână un sprijin pentru cei apropiați.

„După jumătate de an de când am ajuns în Belgia, tata a decedat. Eram singur, supărat. Au venit ai mei, că eu mai am doi frați gemeni, și cu mama. Am stat cu ei acolo, dar a fost greu.

Prima oară când am auzit ce s-a întâmplat am crezut că mama mea a decedat, nu tatăl meu. Mama mea era bolnavă la spitalul Fundeni, iar tatăl meu era cu frățiorii acasă, iar eu în Belgia. Asta s-a întâmplat vineri, iar ei luni trebuiau să vină la mine. Sună telefonul pe la 11-12, mă sună tata și răspund ‘Da?’, iar el mi-a spus ‘Nu, nu! Omul care are telefonul acesta e în ambulanță, la resuscitare și nu știu dacă mai scapă!’

Eu am fost șocat! Vorbisem cu mama și mi-a zis ‘Tatăl tău se duce cu cei mici la mall.’ Prima oară am crezut că a făcut un accident, dar nu am realizat deloc! Am aflat până la urmă că s-a dus la mall să mănânce, le-a spus că nu se simte bine, că i s-a făcut puțin rău, merge la baie și se întoarce. Cei mici au stat 10 minute, 20 de minute, 30 de minute și nu mai venea tata. Ca să vezi ce deștepți au fost, s-au dus la baie și ei l-au găsit acolo căzut. Ei l-au găsit jos, s-au dus la domnul de la pază și i-au spus că l-au găsit pe tata pe jos. Aveau doar 9 ani”, a declarat Cristi Manea la „Suflet de Rapidist”.