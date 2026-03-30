Doliu la Rapid! S-a stins din viață la doar 43 de ani

Clubul Sportiv Rapid București este în doliu după ce o fostă sportivă s-a stins din viață în urma luptei cu o boală necruțătoare. Roxana Moldoveanu avea doar 43 de ani și a făcut performanță pentru culorile alb-vișinii la grupele de junioare. Anunțul a fost făcut de club pe rețelele de socializare.

Conform anunțului făcut de club, Roxana Moldoveanu s-a luptat până în ultima clipă cu o boală necruțătoare. În cele din urmă, afecțiunea a învins, iar fosta handbalistă a Clubului Sportiv Rapid București s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 43 de ani.

Roxana a activat timp de aproape un deceniu pentru clubul din Giulești, până când o accidentare i-a pus capăt carierei. , ea a fost una dintre piesele de bază ale generației sale și a avut contribuții importante la două titluri naționale la nivel de junioare, în 1997-1998 și 1999-2000. Tristul anunț a fost făcut pe pagina de Facebook a echipei de handbal feminin: „Clubul Sportiv Rapid București își exprimă profunda tristețe și regretul nemărginit la trecerea în neființă a fostei noastre sportivă, Roxana Moldoveanu (Morărescu), care ne-a părăsit mult prea devreme, la vârsta de doar 43 de ani. Născută la Oltenița pe 6 februarie 1983, Roxana a fost mai mult decât o sportivă; a fost un model de devotament și un caracter deosebit care a luptat cu toată inima pentru culorile „alb-vișinii.

Sub îndrumarea doamnei profesoare Sultana Aiacoboae, între anii 1993 și 2002, Roxana a scris istorie la nivel de junioare pentru clubul nostru, fiind o piesă de bază în generațiile care au adus mândrie în Giulești: Campioană Națională (1997-1998) – Junioare 3; Campioană Națională (1999-2000) – Junioare 2. Deși o accidentare gravă a împiedicat-o să continue handbalul la nivel de senioare, spiritul ei de luptătoare nu s-a stins niciodată. Absolventă a facultății de Kinetoterapie din cadrul UNEFS, a rămas mereu aproape de valorile sportului și de clubul pe care l-a iubit enorm. Roxana a luptat până în ultima clipă cu o boală necruțătoare, dând dovadă de aceeași demnitate pe care a avut-o și pe terenul de joc”, se arată în anunțul clubului.

Roxana Moldoveanu a rămas o apropiată a clubului și după retragerea forțată

Deși nu a reușit să-și ducă potențialul până la capăt, fiind forțată să se retragă prematur din cauza unei accidentări, Roxana Moldoveanu a rămas apropiată clubului și a fost o persoană extrem de iubită și apreciată tocmai de aceea formația giuleșteană a transmis iubitorilor de „alb-vișiniu” cum își pot lua rămas bun de la ea:

„Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de marți, 31 martie 2026, la capela Cimitirului Vechi din Oltenița. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 2 aprilie 2026, la Cimitirul VECHI (Strada Mihai Bravu), Oltenița, jud. Călărași. Zborul unei mari campioane s-a oprit prea devreme, dar amintirea ei va rămâne vie în inimile noastre și în istoria clubului Rapid. Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Drum lin către stele, Roxana!”, a mai transmis Clubul Sportiv Rapid București.