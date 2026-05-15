Doliu la Steaua! A murit fostul mare antrenor al clubului din Ghencea

ADVERTISEMENT

Steaua a anunțat că Dumitru Lecca a murit în cursul zilei de vineri, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. El a fost antrenor la secția de baschet de la clubul din Ghencea și unul dintre cei mai apreciați și respectați tehnicieni din acest sport la nivel național. A activat pentru o perioadă îndelungată și la loturile naționale, atât de juniori, cât și de seniori.

Dumitru Lecca, fostul antrenor de baschet de la Steaua, a murit la 90 de ani

Astfel, și-a pus amprenta în dezvoltarea acestui sport în țara noastră timp de mai multe decenii. „Antrenor emerit și figură importantă a baschetului românesc, Dumitru Lecca a murit astăzi, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. De-a lungul carierei, a pregătit echipele naționale de juniori, tineret și seniori, și a activat la cluburi importante precum Steaua București și Academia Militară, având un rol major în formarea mai multor generații de jucători și antrenori.

ADVERTISEMENT

Născut în 1936, Lecca provenea dintr-o familie boierească și a trecut prin perioade dificile în timpul regimului comunist, inclusiv detenție politică în tinerețe. Baschetul a devenit pasiunea și drumul său în viață, căruia i-a dedicat peste 50 de ani. În 2024 și-a publicat autobiografia ‘Vis împlinit’, unde și-a povestit experiențele și cariera. Steaua București transmite condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, a transmis prin intermediul Facebook.

Ce a transmis Federația Română de Baschet cu această ocazie extrem de tristă

și-au manifestat regretul față de dispariția lui Dumitru Lecca prin intermediul unui comunicat publicat pe „Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș. Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naționale de juniori, tineret și seniori, Dumitru Lecca și-a legat numele de formații importante precum Academia Militară și Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generații de jucători și antrenori.

ADVERTISEMENT

Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci și o personalitate aparte, cu o poveste de viață impresionantă. Descendent al unei vechi familii boierești, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe. Cu toate acestea, și-a găsit refugiul și împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viață. În 2024, Dumitru Lecca își lansa volumul autobiografic ‘Vis împlinit’, în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc. Prin eleganță, cultură, demnitate și dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică. Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”.