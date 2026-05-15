Steaua este în doliu! Clubul din Ghencea a anunțat că a murit fostul mare antrenor al echipei: „Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.05.2026 | 21:17
Doliu la Steaua! A murit fostul mare antrenor al clubului din Ghencea. Foto: Facebook / Steaua București
Steaua a anunțat că Dumitru Lecca a murit în cursul zilei de vineri, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. El a fost antrenor la secția de baschet de la clubul din Ghencea și unul dintre cei mai apreciați și respectați tehnicieni din acest sport la nivel național. A activat pentru o perioadă îndelungată și la loturile naționale, atât de juniori, cât și de seniori.

Dumitru Lecca, fostul antrenor de baschet de la Steaua, a murit la 90 de ani

Astfel, și-a pus amprenta în dezvoltarea acestui sport în țara noastră timp de mai multe decenii. „Antrenor emerit și figură importantă a baschetului românesc, Dumitru Lecca a murit astăzi, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. De-a lungul carierei, a pregătit echipele naționale de juniori, tineret și seniori, și a activat la cluburi importante precum Steaua București și Academia Militară, având un rol major în formarea mai multor generații de jucători și antrenori.

Născut în 1936, Lecca provenea dintr-o familie boierească și a trecut prin perioade dificile în timpul regimului comunist, inclusiv detenție politică în tinerețe. Baschetul a devenit pasiunea și drumul său în viață, căruia i-a dedicat peste 50 de ani. În 2024 și-a publicat autobiografia ‘Vis împlinit’, unde și-a povestit experiențele și cariera. Steaua București transmite condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, a transmis clubul din Ghencea prin intermediul Facebook.

Ce a transmis Federația Română de Baschet cu această ocazie extrem de tristă

Oficialii FRB și-au manifestat regretul față de dispariția lui Dumitru Lecca prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial „Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș. Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naționale de juniori, tineret și seniori, Dumitru Lecca și-a legat numele de formații importante precum Academia Militară și Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generații de jucători și antrenori.

Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci și o personalitate aparte, cu o poveste de viață impresionantă. Descendent al unei vechi familii boierești, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe. Cu toate acestea, și-a găsit refugiul și împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viață. În 2024, Dumitru Lecca își lansa volumul autobiografic ‘Vis împlinit’, în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc. Prin eleganță, cultură, demnitate și dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică. Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
