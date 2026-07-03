Doliu la U Cluj: „Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

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Zi tristă pentru U Cluj. Echipa din Ardeal și-a informat suporterii că un fost membru din staff-ul clubului a murit la doar 48 de ani. El era un om important și pentru domeniul jurnalismului, fiind binecunoscut pentru cariera avută. Ce mesaj a postat echipa lui Cristiano Bergodi.

Doliu la U Cluj. Eugen Olariu a murit

Eugen Olariu, fotoreporter clujean, a murit în noaptea de joi spre vineri la vârsta de 48 de ani. Din primele informații ar fi suferit un infarct. El se afla în insula grecească Samotharki, notează Contribuția sa în presă a fost impresionantă, el fiind extrem de apreciat pentru cariera avută. Eugen Olariu a debutat în domeniu ca fotojurnalist, iar ulterior s-a remarcat și ca reporter, colaborând cu mai multe publicații și proiecte media clujene.

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În ultimii ani conducea propria publicație și realiza emisiuni și interviuri relevante pentru Cluj. De asemenea, el a fost la un moment dat și secretar al Asociației Profesioniștilor din Presa Cluj (APPC). Trecerea sa în neființă a fost marcată și de clubul U Cluj, cu care a colaborat în calitate de fotograf.

„Fost fotograf al clubului nostru și fotoreporter cu renume în presa locală, Eugen Olariu a plecat dintre noi la vârsta de doar 48 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Multă putere familiei îndurerate și apropiaților!”, a fost mesajul postat de U Cluj pe pagina oficială.

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„A plecat azi noapte să fotografieze între îngeri fotoreporterul veteran clujean Eugen Olariu, 49 de ani, fost secretar al Asociației, unul din cei mai buni profesioniști pe care i-a avut mass-media clujeană. A fost om de teren, a lucrat în redacții diverse și mai nou îngrijea de propria publicație. De asemenea, devenise un mic antreprenor, avea o livadă de măsline pe insula grecească Samoutraki și făcea ulei de măsline.

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Era căsătorit și avea un vis, pe insula iubită, pe care îl construia împreună cu soția lui. Ne e plină inima de durere că trebuie să vorbim de Eugen la trecut. Nu ne vine să credem dar vestea extrem de dureroasă este adevărată! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis și APPC.

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U Cluj, eșec dur în ultimul amical al verii

Echipa lui Cristiano Bergodi a cedat vineri, 3 iulie, cu 0-3 în partida contra maghiarilor de la Nyiregyhaza, după 0-0 cu Ujpest și 0-3 cu Vojvodina. Clujenii își încep oficial noul sezon în prima manșă a turului 1 preliminar din Europa League.