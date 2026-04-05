Doliu la U Cluj! Fost conducător al clubului și fost ministru al Educației a murit la 85 de ani

Mihai Dragomir
05.04.2026 | 14:55
Doliu în fotbalul românesc. Fostul conducător de la U Cluj a murit. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O veste neplăcută a lovit fotbalul și educația din România. Liviu Maior, fostul conducător de la U Cluj și fost ministru al Educației, a murit la vârsta de 85 de ani. Dispariția acestuia dintre noi a lăsat multă durere în rândul cunoscuților săi, reacțiile curgând din toate părțile. Vezi pe Fanatik.ro ce mesaj a postat formația din SuperLigă despre trecerea în neființă a celui care a condus într-o perioadă destinul clubului.

Liviu Maior a murit la 85 de ani

Ziua de duminică, 5 aprilie, nu a venit cu vești bune. După ce Mircea Lucescu a intrat în comă indusă și se află la Terapie Intensivă, un alt anunț cumplit de data aceasta despre decesul istoricului Liviu Maior. Fostul ministru al Educației în perioada 1992-1996 a murit la 85 de ani. Născut pe 2 octombrie 1940 în Beclean, el a avut mai multe funcții pe parcursul vieții.

Fost senator PSD, el a fost și ambasador al României în Canada. Cât despre meritele sale din punct de vedere academic, Liviu Maior a fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993. A mai primit, de asemenea, titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” (Târgu-Mureș), „Lucian Blaga” (Sibiu) și „Andrei Șaguna” (Constanța).

U Cluj și-a luat adio de la Liviu Maior. Mesajul postat de echipa din SuperLiga

U Cluj, formația aflată în play-off-ul SuperLigii pentru a doua oară consecutiv, este afectată la rândul său de dispariția lui Liviu Maior. Mai exact, ardelenii își iau rămas bun de la cel care a condus clubul în perioada 1984-1991 și care a rămas o figură importantă în istoria recentă a României.

„Rămas bun, Liviu Maior! Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, s-a stins din viață astăzi, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani. Absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanți istorici români, specialist în istoria modernă și în mișcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu „Meritul Academic” și Premiul Academiei Române în anul 1993 și a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universități din România: „Petru Maior” din Târgu-Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța. Important om politic și diplomat, Liviu Maior a deținut portofoliul de Ministru al Educației între 1992 și 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2003 și 2005 a servit țara în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada.

În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace!”, este mesajul postat de U Cluj pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
