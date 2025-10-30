Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a izbucnit la 24 februarie 2022, când Federația Rusă a declanșat o invazie militară de amploare împotriva Ucrainei. Ei bine, la mai bine de trei ani distanță, lupta este în deplină desfășurare, iar un apropiat al unui jucător legitimat la Universitatea Craiova s-a stins din viață.

Un apropiat al lui Romanchuk, mort în războiul dintre Rusia și Ucraina

mai mulți sportivi s-au implicat activ în lupta pentru pace. Aici amintim de frații Klitschko, foștii pugiliști fiind împotriva atacului de la Moscova.

Și fotbalul nostru este direct afectat de . Oleksandr Romanchuk, fundașul-golgheter de la Universitatea Craiova, a anunțat faptul că o persoană apropiată lui a decedat pe frontul de luptă. Regretul este unul profund, iar Oleksandr Romanchuk a împărtășit durerea prin care trece pe .

„Războiul îi ia pe cei mai buni. Mişa, veșnică amintire”, s-a arătat în postarea făcută de Oleksandr Romanchuk pe contul oficial de Instagram.

Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Mirel Rădoi

Oleksandr Romanchuk a ajuns în această vară la Universitatea Craiova. Acționarii clubului din Bănie au plătit nu mai puțin de 750.000 de euro celor de la Kryvbas în schimbul fundașului central.

De la momentul transferului, Oleksandr Romanchuk s-a impus imediat în primul „11” alcătuit de Mirel Rădoi. Ba mai mult, fundașul ucrainean a impresionat și prin apetitul ofensiv, acesta punctând în meciuri importante, iar .