Sport

Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război

Universitatea Craiova este în doliu. Un apropiat al unui jucător condus de Mirel Rădoi a murit în războiul dintre Rusia și Ucraina. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
31.10.2025 | 00:53
Doliu la Universitatea Craiova A murit in razboi
breaking news
Doliu la Universitatea Craiova! Un apropiat al echipei a murit în război. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a izbucnit la 24 februarie 2022, când Federația Rusă a declanșat o invazie militară de amploare împotriva Ucrainei. Ei bine, la mai bine de trei ani distanță, lupta este în deplină desfășurare, iar un apropiat al unui jucător legitimat la Universitatea Craiova s-a stins din viață.

Un apropiat al lui Romanchuk, mort în războiul dintre Rusia și Ucraina

De când a început războiul dintre Rusia și Ucraina mai mulți sportivi s-au implicat activ în lupta pentru pace. Aici amintim de frații Klitschko, foștii pugiliști fiind împotriva atacului de la Moscova.

ADVERTISEMENT

Și fotbalul nostru este direct afectat de conflictul de la granița cu România. Oleksandr Romanchuk, fundașul-golgheter de la Universitatea Craiova, a anunțat faptul că o persoană apropiată lui a decedat pe frontul de luptă. Regretul este unul profund, iar Oleksandr Romanchuk a împărtășit durerea prin care trece pe pagina personală de Instagram.

„Războiul îi ia pe cei mai buni. Mişa, veșnică amintire”, s-a arătat în postarea făcută de Oleksandr Romanchuk pe contul oficial de Instagram.

ADVERTISEMENT
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Digi24.ro
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Romanchuk
Mesajul lui Romanchuk de pe Instagram.

Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Mirel Rădoi

Oleksandr Romanchuk a ajuns în această vară la Universitatea Craiova. Acționarii clubului din Bănie au plătit nu mai puțin de 750.000 de euro celor de la Kryvbas în schimbul fundașului central.

ADVERTISEMENT
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în...
Digisport.ro
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”

De la momentul transferului, Oleksandr Romanchuk s-a impus imediat în primul „11” alcătuit de Mirel Rădoi. Ba mai mult, fundașul ucrainean a impresionat și prin apetitul ofensiv, acesta punctând în meciuri importante, iar aici amintim de duel cu FK Sarajevo.

  • 1,2 milioane de euro este cota lui Romanchuk
  • 17 meciuri, 3 goluri și 2 pase decisive a adunat fundașul pentru „Știința”
Antrenorul de la Dumbrăvița menține vii controversele după 0-4 cu Rapid: „Nu m-a...
Fanatik
Antrenorul de la Dumbrăvița menține vii controversele după 0-4 cu Rapid: „Nu m-a interesat rezultatul”
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în...
Fanatik
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în Dumbrăvița – Rapid din Cupa României Betano
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar...
Fanatik
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României. Ce a spus despre revederea cu oltenii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu a vrut să își spargă TV-ul: 'Am ajuns să ne fie...
iamsport.ro
Radu Banciu a vrut să își spargă TV-ul: 'Am ajuns să ne fie rușine'
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical....
viva.ro
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România...
Jurnalul.ro
Revolta medicilor, după tragedia de la Buzău! Urgentist: „Sistemul de gărzi din România este un abuz, o condamnare la muncă silnică!”
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe...
adevarul.ro
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a...
unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. Jurnalista a avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni / FOTO
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient,
Observatornews.ro
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul...
as.ro
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală!
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă...
Libertatea.ro
Povestea proiectului „Adoptă o Casă la Roșia Montană”. Oamenii care dau o nouă viață clădirilor vechi de sute de ani
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în...
informat.ro
10 Ani de la Colectiv | Supraviețuitorii își exprimă dezamăgirea despre modul în care este trata...
Răsturnare de situaţie! MESAJUL din telefonul doctoriței Ștefania Szabo care i-a șocat pe...
RTV.NET
Răsturnare de situaţie! MESAJUL din telefonul doctoriței Ștefania Szabo care i-a șocat pe anchetatori. Destinatarul a fost deja audiat în secret
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!