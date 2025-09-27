Doliu la Universitatea Craiova! A murit Ion Jianu, ambasador al clubului

Veste tragică la Universitatea Craiova! Ion Jianu, omul ce a scris s-a stins din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de clubul din Bănie.

A murit Ion Jianu! Universitatea Craiova este în doliu

Sâmbătă, 27 septembrie, Oltenia a primit o veste tragică. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al numeroaselor cărți despre clubul din Bănie, s-a stins din viață.

Ion Jianu nu a scris cărți doar despre Craiova Maxima, ci și despre jucătorii acesteia, individual. Ultima carte pe care a scris-o în timpul vieții sale a fost despre

Tristul anunț a fost făcut în jurul orei prânzului chiar de clubul inimii sale, Universitatea Craiova: „Veste tristă. Astăzi ne-a părăsit Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al cărților dedicate clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris oltenii pe rețelele de socializare.

Ce cărți a scris Ion Jianu despre Universitatea Craiova de-a lungul vieții sale

Ion Jianu și-a dedicat cariera scriind despre Universitatea Craiova și legendele sale. De-a lungul vieții, el a devenit autorul a nenumărate cărți despre fotbalul din Bănie.

Printre operele sale se regăsesc titluri precum: „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”; „Patimile lui Crișan”; „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte a fost dedicată lui Gabriel Boldici, unicul fotbalist ce a fost prezent la ambele eventuri, în 1981 și 1991.