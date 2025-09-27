Sport

Doliu la Universitatea Craiova! A murit Ion Jianu, ambasador al clubului

Ziua de sâmbătă, 27 septembrie, a venit cu o veste tragică în Oltenia. Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova, s-a stins din viață
Ciprian Păvăleanu
27.09.2025 | 12:32
Doliu la Universitatea Craiova A murit Ion Jianu ambasador al clubului
ULTIMA ORĂ
Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova, s-a stins din viață. Foto: Colaj FANATIK

Veste tragică la Universitatea Craiova! Ion Jianu, omul ce a scris cele mai multe cărți despre Craiova Maxima, s-a stins din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de clubul din Bănie.

ADVERTISEMENT

A murit Ion Jianu! Universitatea Craiova este în doliu

Sâmbătă, 27 septembrie, Oltenia a primit o veste tragică. Ion Jianu,  ambasador al Universității Craiova și autor al numeroaselor cărți despre clubul din Bănie, s-a stins din viață.

Ion Jianu nu a scris cărți doar despre Craiova Maxima, ci și despre jucătorii acesteia, individual. Ultima carte pe care a scris-o în timpul vieții sale a fost despre Gabriel Boldici, cel care a fost, la rândul său, aproape de o tragedie în urmă cu câteva zile.

ADVERTISEMENT

Tristul anunț a fost făcut în jurul orei prânzului chiar de clubul inimii sale, Universitatea Craiova: „Veste tristă. Astăzi ne-a părăsit Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al cărților dedicate clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris oltenii pe rețelele de socializare.

Ce cărți a scris Ion Jianu despre Universitatea Craiova de-a lungul vieții sale

Ion Jianu și-a dedicat cariera scriind despre Universitatea Craiova și legendele sale. De-a lungul vieții, el a devenit autorul a nenumărate cărți despre fotbalul din Bănie.

ADVERTISEMENT
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit...
Digi24.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

Printre operele sale se regăsesc titluri precum: „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”; „Patimile lui Crișan”; „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte a fost dedicată lui Gabriel Boldici, unicul fotbalist ce a fost prezent la ambele eventuri, în 1981 și 1991.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digisport.ro
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare...
Fanatik
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a...
Fanatik
Sorin Cârțu a dat din casă. Ce cadou de 18.000 de euro i-a făcut Rădoi lui Baiaram. „Mirel îl iubește!”. Exclusiv
Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern...
Fanatik
Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern Munchen
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Raportul UEFA îi dă dreptate lui Gică Hagi: România e la coada Europei!...
iamsport.ro
Raportul UEFA îi dă dreptate lui Gică Hagi: România e la coada Europei! Discrepanță uluitoare între țări după distribuirea banilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!