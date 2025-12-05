Sport

Doliu la viitoarea adversară a FCSB-ului! Anunțul crunt făcut de club: este vorba despre fostul secund al lui Mircea Lucescu

Veste teribilă primită de fanii viitoarei adversare a celor de la FCSB! Nepotul fostului fotbalist a murit! Ce legătură are Mircea Lucescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.12.2025 | 17:40
Doliu la viitoarea adversara a FCSBului
Dramă în familia fostului secund al lui Mircea Lucescu. Foto: colaj Fanatik
Fenerbahce este în doliu. Clubul din Istanbul a anunțat în cursul zilei de vineri decesul lui Can Arbay, nepotul lui Feyyaz Ucar, fost fotbalist al echipei în 1994 – 1995. De-a lungul carierei sale de jucător, el a mai evoluat pentru câteva echipe din Turcia, inclusiv pentru Beșiktaș, rivala lui Fener, dar și pentru Avcilar Belediye, Antalyaspor și Kușadasispor.

Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League, a anunțat moartea nepotului lui Feyyaz Ucar, fostul secund al lui Mircea Lucescu de la Beșiktaș

Ulterior, după retragerea din activitate, Ucar a fost antrenor secund la Dardanelspor, Goztepe, Denizlispor și Beșiktaș, acolo unde a colaborat cu Mircea Lucescu în perioada august 2002 – iunie 2004. Cei doi au reușit împreună să câștige un titlu în Turcia, chiar în 2003, anul Centenarului clubului.

Apoi, Feyyaz Ucar a devenit principal și a activat de asemenea la mai multe formații din țara natală, precum Karsiyaka, Malatyaspor sau Altay, fiind la un moment dat chiar și selecționer la naționalele U19 și U20 ale Turciei. Ultima dată a activat ca director sportiv la Beșiktaș.

„Suntem profund îndurerați să aflăm de moartea lui Can Arbay, nepotul lui Feyyaz Ucar, fost jucător al echipei naționale și antrenor care cândva a îmbrăcat și tricoul echipei noastre. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de cel decedat. Trimitem condoleanțele noastre către Feyyaz Ucar, familia sa și cei dragi”, au transmis cei de la Fenerbahce prin intermediul rețelelor de socializare.

Când se joacă FCSB – Fenerbahce în Europa League

Meciul de pe Arena Națională a fost programat de UEFA să se dispute pe data de 29 ianuarie 2026 în cadrul etapei cu numărul 8, ultima, din faza principală a competiției.

