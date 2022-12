Doliu pentru Inna! Artista suferă cumplit după ea: „Te iubim!”

Inna este în doliu după ce, imediat după Crăciun, bunica sa a încetat din viață. Zilele acestea, vedeta trebuia să plece din țară pentru a susține un concert în Malta.

Momente grele pentru Inna. Bunica artistei a murit

Sărbătorile de anul acesta au devenit mai triste pentru Inna. și-a pierdut una dintre cele mai dragi persoane chiar după Crăciun.

Bunica acesteia s-a stins din viață, iar artista a făcut publică vestea tristă în dimineața zilei de miercuri, 28 decembrie 2022.

Împreună cu o serie de imagini în care apare alături de femeia la care ținea atât de mult, Inna a transmis pe Instagram și un mesaj emoționant.

Vezi această postare pe Instagram

„RIP… Cea mai tare bunică din lume! Te iubim!”, a scris Inna în mediul online.

Anunțul trist nu a rămas fără reacție, iar prietenii, persoane publice din România, dar și simpli oameni care o îndrăgesc i-au transmis Innei gândurile lor bune. Mulți au încurajat-o să fie puternică, pentru a putea depăși momentul dificil cu care se confruntă acum.

Andreea Esca, Corina Caragea, Alina Eremia, Minelli, Andra Gogan și Andrei Nourescu sunt doar câteva dintre vedetele care, virtual, i-au fost alături cântăreței.

Inna trebuie să cânte în Malta de Revelion

După un an plin de concerte și evenimente, care i-au întregit Innei , artista avea programat pentru seara de Revelion un concert în Malta.

Deocamdată, Inna nu a anunțat dacă moartea bunicii sale va afecta acest lucru sau va urca în continuare pe scenă în seara dintre ani.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet și Dimitri Vegas și Like Mike în fața a 200 000 de oameni și a fost incredibil!

Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince.

Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și desigur călătorii, iubesc să descopăr lumea. Crăciunul îl voi petrece alături de iubitul meu și de familiile noastre, iar de Revelion voi fi pe scenă în Malta, mă bucur să intru în Noul An făcând ceea ce îmi place cel mai mult: să cânt”, a declarat Inna recent, conform