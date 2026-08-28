Sport

Doliu uriaș în fotbalul românesc: a murit Nicolae Ungureanu, fostul jucător de legendă al Universității Craiova!

O veste teribilă a venit la scurt timp după ce Universitatea Craiova a pierdut cu Ararat-Armenia. Nicolae Ungureanu, fostul mare jucător din Bănie, a murit.
Traian Terzian
28.08.2026 | 08:45
Doliu urias in fotbalul romanesc a murit Nicolae Ungureanu fostul jucator de legenda al Universitatii Craiova
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Nicolae Ungureanu a murit la vârsta de 69 de ani. Sursă foto: colaj Fanatik
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După dezamăgirea eliminării din Europa League, suporterii Universității Craiova au primit o veste teribilă. Fostul fotbalist Nicolae Ungureanu, care a scris istorie la formația ”alb-albastră” a murit.

Nicolae Ungureanu a murit la 69 de ani

Vestea morții lui Nicolae Ungureanu a fost dată de Silviu Bogdan. ”Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae!”, a scris acesta pe contul de Facebook.

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Născut la Craiova pe 11 octombrie 1956, Nicolae Ungureanu și-a făcut junioratul la Clubul Sportiv Școlar din oraș și a debutat în fotbalul mare la Electroputere. Între 1977 și 1987 a îmbrăcat tricoul Universității Craiova, pentru care a jucat 284 de meciuri și a marcat 17 goluri. Alături de Craiova Maxima a câștigat două titluri de campion și trei Cupe ale României.

Apoi a jucat cinci ani la Steaua, câștigând două titluri, două Cupe ale României și ajungând în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. A trecut pentru un an la rivala Rapid și șși-a încheiat cariera de jucător la Pandurii Târgu Jiu. A îmbrăcat de 56 de ori tricoul echipei naționale a României și a marcat un gol.

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Nae Ungureanu a fost decorat de Traian Băsescu

În ultimul sezon al carierei la Pandurii Târgu Jiu a ocupat și funcția de antrenor principal. A mai pregătit echipele Electroputere Craiova, Drobeta-Turnu Severin, FC Universitatea Craiova, Internațional Pitești, Oltul Slatina, FC Caracal, Minerul Mătăsari și FC Podari. În două rânduri a fost și secund, prima dată la FC Universitatea Craiova, apoi la Internațional Curtea de Argeș.

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În anul 2003 a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Craiova, iar cinci ani mai târziu a fost decorat de președintele Traian Băsescu cu Ordinul ”Meritul Sportiv” pentru performanțele realizate în sport.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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