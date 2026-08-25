Doliu uriaș în sportul românesc! A murit o adevărată legendă a handbalului

ADVERTISEMENT

Veste tristă pentru sportul românesc, dar mai ales pentru handbal. Nicolae Neșovici, unul dintre cei mai importanți portari din istoria echipei HC Minaur Baia Mare, a murit la vârsta de 69 de ani, lăsând un gol imens în inimile fanilor.

A murit Nicolae Neșovici, legenda din handbalul românesc

Handbalul românesc este mai sărac odată cu trecerea în neființă a lui Nicolae Neșovici. Legendarul portar de handbal al echipei HC Minaur Baia Mare a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. Născut pe 9 februarie 1957, Nicolae Neșovici și-a dedicat cei mai frumoși ani din carieră culorilor echipei Minaur Baia Mare.

ADVERTISEMENT

Timp de un deceniu, între 1980 și 1990, a apărat poarta maramureșenilor ca un adevărat gladiator, transformându-se într-un idol pentru tribune și un coșmar pentru atacanții adverși. Tragedia vine la scurt timp după ce voleiul l-a pierdut pe , iar fotbalul pe .

Performanțe de top atinse cu HC Minaur Baia Mare

Nicolae Neșovici nu a fost doar un jucător, ci o adevărată legendă. El a pus serios umărul la ascensiunea Minaurului în elita handbalului european, făcând parte din acea echipă magică care a ridicat de două ori deasupra capului prestigiosul trofeu al Cupei IHF (1985 și 1988). Însă el s-a lăudat și cu un palmares intern fabulos: campion al României, de trei ori vicecampion național, șapte medalii de bronz, trei Cupe ale României și două semifinale jucate în Cupa Cupelor.

ADVERTISEMENT

Forma sa de excepție l-a propulsat și la echipa națională a României, pentru care a adunat 25 de selecții sub tricolor. După ce a renunțat la cariera de handbalist profesionist, el a fost ulterior antrenor. Odată trecut pe banca tehnică, Neșovici a ghidat Minaur Baia Mare către alte performanțe uriașe: a câștigat încă două titluri de campion al României și o Cupă a României.