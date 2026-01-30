Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Domenico Tedesco o laudă pe FCSB după 1-1 cu Fenerbahce: „Nu renunță niciodată!”

Domenico Tedesco a lăudat-o pe FCSB după 1-1 cu Fenerbahce. Tehnicianul turcilor a vorbit și despre conflictul petrecut la pauza meciului pe tunelul spre vestiare.
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă, Marian Popovici
30.01.2026 | 08:00
Domenico Tedesco o lauda pe FCSB dupa 11 cu Fenerbahce Nu renunta niciodata
ULTIMA ORĂ
Domenico Tedesco o laudă pe FCSB după 1-1 cu Fenerbahce. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

FCSB a remizat, scor 1-1, cu Fenerbahce în ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Jocul roș-albaștrilor a atins un nivel foarte bun, iar antrenorul turcilor, Domenico Tedesco, a lăudat prestația elevilor lui Elias Charalambous.

FCSB, egala lui Fenerbahce în Europa League

FCSB a arătat că are ADN european în partida cu Fenerbahce. Deși roș-albaștrii au fost conduși la pauză, pentru turci marcând Yuksek, în minutul 19, elevii lui Elias Charalambous au arătat foarte bine.

ADVERTISEMENT

Repriza a doua a adus și golul în tabăra campioanei. Juri Cisotti a punctat în minutul 71, după ce FCSB a avut foarte multe ocazii, însă Ederson, fostul portar de la Manchester City, a reușit să respingă de fiecare dată.

Deși a părăsit UEFA Europa League, FCSB a lăsat o impresie foarte bună, iar prestația campioanei a fost lăudată chiar de Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Domenico Tedesco explică scandalul de la pauza meciului FCSB – Fenerbahce

La pauză, tabela indica 0-1, iar spiritele s-au încins serios. Membri ai celor două formații au avut un schimb de replici pe tunelul de acces către vestiare, situație care a impus intervenția forțelor de ordine.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Întrebat despre acest incident, Domenico Tedesco a mărturisit că nu a făcut parte, el fiind deja la vestiare la acel moment. Cât despre rezultat, antrenorul lui Fenerbahce a expus că are foarte mulți jucători indisponibili, iar acest lucru a fost vizibil în jocul elevilor săi.

,,Nu m-a surprins nimic în seara asta. Un stadion foarte frumos și la fel și atmosfera. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză pentru că eram deja la vestiare. Am auzit zgomot și m-am dus acolo, dar e important că nu s-a întâmplat nimic grav. E stresul meciului.

ADVERTISEMENT

Suntem altă echipă fără Skiriniar și asta a contat mult. Avem și noi probleme în centru și e clar că ne lipsesc jucători”, a declarat Domenico Tedesco la conferința de presă de după meci.

FCSB, lăudată de Domenico Tedesco

În încheiere, Domenico Tedesco a transmis că FCSB este o echipă care nu renunță niciodată și a dat ca exemplu victoria obținută de roș-albaștri în fața lui Fenerbahce.

Totuși, antrenorul turcilor a expus că FCSB a profitat și de erorile repetate care ce s-au produs în defensiva lui Fenerbahce. Chiar dacă a fost eliminată din Europa League, FCSB a părăsit cu fruntea sus competiția.

„Am pierdut foarte multe mingi, cred că 25 de mingi doar în prima repriză și adversarul a profitat. Dar FCSB nu cred că ne-a surprins. E o echipă care luptă mereu și s-a văzut și cu Feyenoord. Nu renunță niciodată”, a mai spus Domenico Tedesco.

Egalul obținut în duelul cu Fenerbahce a pus capăt parcursului european al FCSB. Formația roș-albastră a strâns 7 puncte în meciurile disputate și a încheiat competiția pe locul 27 în clasament.

Domenico Tedesco, declarații după FCSB - Fenerbahce 1-1

Capitolele care au tras în jos evoluția FCSB-ului în Liga Europa! Unde au...
Fanatik
Capitolele care au tras în jos evoluția FCSB-ului în Liga Europa! Unde au fost corijenți fotbaliștii campioanei
Încă un meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar. S-au marcat 6 goluri...
Fanatik
Încă un meci nebun pentru Cosmin Contra în Qatar. S-au marcat 6 goluri și s-a ratat penalty în prelungiri
Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, conflict cu suporterii FCSB: ”Dacă vezi că suntem la pământ, nu mai da și tu”. Cum vede scoaterea sa din primul ”11” în campionat
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o...
iamsport.ro
BREAKING | S-a rezolvat transferul: pleacă de la FCSB și semnează cu o echipă din SuperLiga! În ce condiții renunță Becali la jucător
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!