Domenico Tedesco o laudă pe FCSB după 1-1 cu Fenerbahce: „Nu renunță niciodată!”

FCSB a remizat, scor 1-1, cu Fenerbahce în ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Jocul roș-albaștrilor a atins un nivel foarte bun, iar antrenorul turcilor, Domenico Tedesco, a lăudat prestația elevilor lui Elias Charalambous.

FCSB, egala lui Fenerbahce în Europa League

FCSB a arătat că are ADN european în partida cu Fenerbahce. Deși roș-albaștrii au fost conduși la pauză, pentru turci marcând Yuksek, în minutul 19, elevii lui Elias Charalambous au arătat foarte bine.

Repriza a doua a adus și golul în tabăra campioanei. Juri Cisotti a punctat în minutul 71, după ce FCSB a avut foarte multe ocazii, însă Ederson, fostul portar de la Manchester City, a reușit să respingă de fiecare dată.

Deși a părăsit UEFA Europa League, FCSB a lăsat o impresie foarte bună, iar prestația campioanei a fost lăudată chiar de Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce.

Domenico Tedesco explică scandalul de la pauza meciului FCSB – Fenerbahce

La pauză, tabela indica 0-1, iar spiritele s-au încins serios. Membri ai celor două formații au avut un schimb de replici pe tunelul de acces către vestiare, situație care a impus intervenția forțelor de ordine.

, Domenico Tedesco a mărturisit că nu a făcut parte, el fiind deja la vestiare la acel moment. Cât despre rezultat, antrenorul lui Fenerbahce a expus că are foarte mulți jucători indisponibili, iar acest lucru a fost vizibil în jocul elevilor săi.

,,Nu m-a surprins nimic în seara asta. Un stadion foarte frumos și la fel și atmosfera. Nu știu ce s-a întâmplat la pauză pentru că eram deja la vestiare. Am auzit zgomot și m-am dus acolo, dar e important că nu s-a întâmplat nimic grav. E stresul meciului.

Suntem altă echipă fără Skiriniar și asta a contat mult. Avem și noi probleme în centru și e clar că ne lipsesc jucători”, a declarat Domenico Tedesco la conferința de presă de după meci.

FCSB, lăudată de Domenico Tedesco

În încheiere, Domenico Tedesco a transmis că FCSB este o echipă care nu renunță niciodată și a dat ca exemplu victoria obținută de roș-albaștri în fața lui Fenerbahce.

Totuși, antrenorul turcilor a expus că FCSB a profitat și de erorile repetate care ce s-au produs în defensiva lui Fenerbahce. Chiar dacă a fost eliminată din Europa League, FCSB a părăsit cu fruntea sus competiția.

„Am pierdut foarte multe mingi, cred că 25 de mingi doar în prima repriză și adversarul a profitat. Dar FCSB nu cred că ne-a surprins. E o echipă care luptă mereu și s-a văzut și cu Feyenoord. Nu renunță niciodată”, a mai spus Domenico Tedesco.

. Formația roș-albastră a strâns 7 puncte în meciurile disputate și a încheiat competiția pe locul 27 în clasament.